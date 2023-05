Continental presenta il nuovo AllSeasonContact 2

Con l’AllSeasonContact 2, la nuova versione pluripremiata dell’AllSeasonContact, Continental presenta il suo pneumatico all season più performante sul mercato, in grado di offrire il massimo controllo di guida in ogni condizione meteorologica.

Per quanto riguarda il comfort di guida, la sicurezza sulla neve e l’aquaplaning, l’AllSeasonContact 2 rispetta gli standard del suo predecessore, ma aumenta il chilometraggio del 15% e riduce la resistenza al rotolamento del 6%, senza compromettere la sicurezza. Inoltre, il nuovo pneumatico offre una migliore tenuta sull’asciutto e una distanza di frenata ancora più breve anche sul bagnato.

Questi progressi sono stati ottenuti grazie a una serie di innovazioni che riguardano la struttura dello pneumatico, il design e la mescola del battistrada. L’utilizzo di nuovi materiali permette una minor dispersione di energia e una conseguente riduzione della resistenza al rotolamento.

Nel progettare il battistrada del nuovo AllSeasonContact 2, Continental ha scelto un design con scanalature a V che offre evidenti vantaggi sul bagnato, creando speciali canali che favoriscono l’espulsione dell’acqua verso i lati dello pneumatico e agevolano il drenaggio dall’area di contatto. Inoltre, i numerosi tasselli a forma di C al centro del battistrada interagiscono tra loro, garantendo una maneggevolezza precisa per tutta la durata dello pneumatico.

Il team di specialisti di Continental ha sviluppato una combinazione delle varie tecnologie “Chili” per la mescola del battistrada. I nuovi plastificanti ad alto effetto ammortizzante assicurano un’aderenza sicura e una risposta precisa dello sterzo in condizioni stradali innevate e ghiacciate. Una nuova composizione polimerica offre una buona aderenza e brevi distanze di frenata su strade sia asciutte che bagnate, anche in estate. Inoltre, è presente una rete di elastomeri flessibili di ultima generazione che si adatta alla superficie stradale, riducendo così l’usura e aumentando la durata chilometrica dello pneumatico.

Durante la sua realizzazione, Continental ha prestato particolare attenzione alle diverse esigenze dei veicoli a alimentazione tradizionale e alternativa, rendendo il nuovo pneumatico, con le sue prestazioni, la soluzione ideale per tutte le stagioni e per ogni tipo di motore. Infatti, il Gruppo offre misure anche per la maggior parte delle auto elettriche come Tesla Model 3, VW ID.Buzz o CUPRA Born e, per questo motivo, riporta il nuovo logo EV-Compatible sul fianco, che indica la compatibilità dello pneumatico anche per i veicoli elettrici.

L’AllSeasonContact 2 sarà disponibile in autunno 2023, appena in tempo per il cambio gomme. Continental inizierà gradualmente la produzione di 99 misure per cerchi con diametro compreso tra 15 e 21 pollici e, insieme alla prima generazione dell’AllSeasonContact, sarà in grado di equipaggiare l’87% di tutti i veicoli disponibili sul mercato.