Continental sarà Top Sponsor del Giro d’Italia 2024

Continental ha annunciato la sua partecipazione al Giro d’Italia 2024. L’azienda di punta nel settore dei pneumatici e delle tecnologie automotive, impegnata nella promozione della sicurezza stradale attraverso la ricerca e lo sviluppo, si posizionerà come Top Sponsor e Pneumatico Ufficiale nella 107a edizione della celebre corsa ciclistica rosa. Continental non si limiterà solo al Giro principale, ma sarà anche un sponsor di maglia per il Giro-E, oltre a partecipare all’evento con un proprio team.

La competizione, che prenderà il via dal Piemonte il 4 maggio con la tappa inaugurale da Venaria Reale, attraverserà un totale di 3321 km distribuiti in 21 tappe, culminando con l’arrivo a Roma il 26 maggio.

Il Giro d’Italia 2024 prevede un percorso impegnativo con 6 tappe per i velocisti, 2 cronometro, 5 tappe di montagna con quattro arrivi in salita, e 8 tappe più movimentate, con un dislivello totale di 42.900 metri. Ogni delle 21 tappe rappresenta una sfida unica per i 176 corridori, richiedendo elevate prestazioni, adattabilità alle condizioni stradali e climatiche, oltre a un controllo impeccabile del mezzo e delle sue tecnologie.

Grazie alla sua esperienza consolidata nella produzione di pneumatici e tecnologie all’avanguardia, Continental offre un mix perfetto di prestazioni, velocità, comfort e resistenza alle forature. Queste caratteristiche fanno di Continental il partner ideale per affrontare al meglio anche le gare più impegnative e ostiche.

“Partiamo per questa avventura con grande entusiasmo – dichiara Giorgio Cattaneo PR, Communication & Event Manager di Continental Italia – sarà una grande occasione di incontro con le tante persone che condividono l’entusiasmo per questo sport. Siamo orgogliosi di poter partecipare da protagonisti al Giro, un’eccellenza italiana che alimenta passioni e crea valore, generando importanti ricadute economiche ed esaltando le bellezze del nostro paese. Per noi significa comunicare l’essenza del brand Continental: lavoreremo con impegno per sensibilizzare sui temi della sicurezza sulle strade e sulla visione di una mobilità che, grazie alla ricerca tecnologica, sia in grado di rispondere alle crescenti esigenze di oggi e che sia sempre più legata ai temi della sostenibilità”

“Con Continental ritroviamo un partner di livello internazionale sul Giro d’Italia e con cui condividiamo obiettivi comuni – spiega Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sport – L’organizzazione di eventi come la Corsa Rosa e il Giro-E non possono prescindere da temi fondamentali come la sicurezza, la sostenibilità, l’innovazione e la performance. Tutti questi elementi si sposano perfettamente con quelli che sono gli obiettivi dichiarati di Continental. Il Giro d’Italia è un viaggio lungo tre settimane sul nostro bellissimo territorio e siamo certi di non avere partner migliore di Continental per intraprenderlo”.