Continental: una maggiore sicurezza di guida con il nuovo PremiumContact 7

Con PremiumContact 7, Continental stabilisce nuovi standard di sicurezza in strada. Per incrementare la sostenibilità, quando si progettano nuovi pneumatici si tende sempre più a porre un’attenzione particolare al chilometraggio e alla resistenza al rotolamento. Essendo lo pneumatico l’unico punto di contatto con la strada, questo ragionamento ha senso in linea di principio, ma può entrare in conflitto con il requisito più importante di tutti: la sicurezza di guida. Continental ha risolto questo compromesso sviluppando il PremiumContact 7, uno pneumatico che stabilisce nuovi standard di sicurezza e di comfort grazie a tre tecnologie innovative, migliorando contemporaneamente la resistenza al rotolamento e la resa chilometrica.

Sicurezza e comfort grazie a tre nuove tecnologie

PremiumContact 7 è realizzato su misura per un’ampia gamma di veicoli, in base al peso, alle dimensioni e al sistema di guida dell’auto. Poiché i veicoli pesanti richiedono soluzioni di pneumatici diverse rispetto alle autovetture leggere, il nuovo pneumatico premium è stato adattato a ogni classe di veicolo ed è disponibile in misure da 16 a 21 pollici. Questo rappresenta un vantaggio soprattutto per i veicoli a trazione elettrica. Con la diffusione di vetture elettriche dall’autonomia e prestazioni elevate, il fattore sicurezza sta acquisendo sempre più importanza in questo segmento. Oltre a migliorare la resistenza al rotolamento e il chilometraggio, PremiumContact 7 offre un’alta aderenza e ridotti spazi di frenata per tutti i tipi di vettura grazie alla personalizzazione del design.

Inoltre, l’innovativa mescola RedChili ha permesso a Continental di garantire prestazioni ottimali in una gamma di temperature molto ampia. Ciò consente allo pneumatico di sviluppare un’elevata aderenza anche a basse temperature nel traffico quotidiano, senza alcuna fase di riscaldamento preliminare. “Questo è particolarmente vantaggioso per gli utenti in primavera e in autunno“, afferma Denise Sperl.

Il design adattivo del battistrada del PremiumContact 7 assicura maggiore stabilità e comfort di guida su strade asciutte e bagnate: in rettilineo, il battistrada espelle in modo ottimale l’acqua fuori dalle scanalature trasversali. In curva, invece, l’impronta a terra si sposta in modo che una parte del battistrada mantenga il contatto con la strada, garantendo una maggiore aderenza. Da un confronto con la sesta generazione emerge che sul bagnato la maneggevolezza è ottimizzata del 5%, la frenata del 7% e l’aquaplaning del 2%, mentre sull’asciutto la guidabilità e la frenata migliorano entrambe di 3 punti percentuali.

Sono ora disponibili le prime misure del PremiumContact 7. La gamma sarà notevolmente ampliata nel corso dell’anno, così da lanciare sul mercato nuove dimensioni tra 16 e 21 pollici, adatte a veicoli come Hyundai Kona Elektro, Audi A1 o VW Golf.