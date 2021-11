ContiRoadAttack 4: il nuovo pneumatico Hyper-Touring di Continental

Il nuovo ContiRoadAttack 4 è in grado di combinare due mondi: grazie a un nuovissimo design, lo pneumatico supera facilmente i concorrenti diretti del segmento turismo sportivo per quanto riguarda i tradizionali parametri di chilometraggio, comfort, stabilità e aderenza sul bagnato, ma offre anche nuovi livelli di pura guida sportiva, essenziali per le più recenti moto sport-touring ad alte prestazioni. Le performance sono così buone che Continental lo definisce “pneumatico Hyper-Touring”.

La storia della famiglia ContiRoadAttack è un mix di tradizione e successo. Nel 2005 Continental ha introdotto la tecnologia ZeroDegree con il ContiRoadAttack, poi nel 2010 ha integrato le tecnologie TractionSkin e MultiGrip nel ContiRoadAttack 2. Anche il ContiRoadAttack 2 EVO ha lasciato il segno dal 2013 in poi con la nuova mescola RainGrip e il pluripremiato ContiRoadAttack 3 del 2017 ha ampliato le caratteristiche di prodotto con la tecnologia EasyHandling.

Ora il nuovo ContiRoadAttack 4 aggiunge la tecnologia GripLimitFeedback per una risposta immediata ad elevati angoli di piega. L’area senza intagli nella parte superiore della spalla del battistrada consente la massima aderenza e un’elevata precisione di guida. La mescola completamente nuova e il disegno del battistrada innovativo aumentano le prestazioni sul bagnato, con un’aderenza ottimale in tutte le condizioni e un grip ancora più elevato sull’asciutto che non teme confronti con gli pneumatici sportivi. Questo moderno pneumatico high-tech è stato sviluppato per le moto sport tourer moderne e potenti, migliorando al contempo le prestazioni delle moto da turismo retrò.

Le seguenti dimensioni saranno disponibili da gennaio 2022: anteriore 120/70 ZR 17 M/C, posteriore 160/60 ZR 17 M/C, 180/55 ZR 17 M/C, 190/50 ZR 17 M/C, 190/55 ZR 17 M/C.