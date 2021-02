COOL & COMFORTABLE: arriva la collezione home di Jadea 2021

Stare a casa è sinonimo di comodità: con Jadea HOME Primavera/Estate 2021 gli attimi di relax saranno ancora più piacevoli! Finalmente torna la stagione P/E dell’amata linea di homewear firmata Jadea: sinonimo di morbidezza e comfort assoluti. Per questa stagione, Jadea si ispira a look freschi, frizzanti e colorful!

Si parte alla scoperta delle nuove serie Jadea HOME: Mojito, in blu, grigio e salvia, propone capi leggeri, perfetti per il periodo. Pigiami lunghi e corti, anche senza manica, e maximaglie sono caratterizzati da una delicata stampa a quadretti. Lo stile quasi minimal di questa serie la rende giusta per chi ama la semplicità!

Spritz: tra grigio melange e panna, i pigiami lunghi, corti e coordinati con polo vestono alla perfezione permettendo assoluta libertà di movimento. Il print dinamico aggiunge un tocco di stile, mentre il cotone in fibra naturale risulta essere l’ideale sia per le ore di sonno che durante il giorno!

C’è poi Margarita, contraddistinta da un’applicazione sulla parte sopra dei pigiami. Pensata per le sognatrici, questa serie offre la scelta tra versione lunga, corta e maximaglia, giocando tra il grigio, il bianco e un pantalone blu notte melange.

Negroni, con scritte statement, è la serie che offre pigiami lunghi e corti dall’estrema morbidezza. Le sfumature grigio chiaro melange e fiordaliso sono i toni pensati per il relax, mentre le tasche applicate rendono questi modelli davvero funzionali!

Gin Lemon, che punta sulle scritte scintillanti sui top, propone pigiami lunghi, corti e maximaglie leggerissimi, mentre i colori del blu, del grigio e del salvio rinfrescano l’homewear.

Caipirinha, infine, spicca per le applicazioni floreali: tantissime margherite ricoprono i modelli, regalando un mood super easy e giocoso. Le sfumature blu, panna e uva (un chiarissimo verde) regalano uno stile irriverente, rallegrando le giornate di chi le indossa. Tutti i capi della collezione della collezione Jadea Home sono realizzati con fibre naturali e sono disponibili nelle taglie S, M ed L.