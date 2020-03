Core, la famiglia delle sneaker firmate STYLMARTIN detta lo stile

Tra le novità 2020 il modello CORE si fa notare per l’ispirazione “basket”, le linee essenziali e pulite e la pelle pieno fiore della tomaia. Un mix capace di sedurre più generazioni di motociclisti metropolitani… e non soltanto. CORE è waterproof e unisex e unisce al suo spiccato spirito urban un adeguato livello di protezione, convalidato dalla certificazione CE.

È ormai noto quanto il marchio Stylmartin abbia reso la sneaker uno dei propri cavalli di battaglia, mettendo in campo una gamma che oggi comprende ben 14 proposte, ognuna dotata di personalità e carattere. In questo contesto CORE strizza l’occhio alle calzature da tempo libero in stile “basket” e “college wear”, foriere di affascinanti suggestioni metropolitane. Ad attrarre al primo sguardo è la scelta dei materiali e le finiture di pregio: confortevole e resistente, la pelle pieno fiore della tomaia garantisce alte prestazioni a livello tecnico ed estetico, grazie alla sua naturale luminosità, capace di esaltare ogni dettaglio.

Proposta in 3 colorazioni, CORE unisce classico e contemporaneo, giocando con il “monochrome” della versione total black e gli interessanti contrasti tra suola, stringhe e tomaia delle varianti marrone e nero/bianco. Nonostante l’aspetto casual e la vestibilità asciutta, questo modello è dotato di certificazione CE per l’uso su due ruote, grazie alla presenza di protezioni per malleoli in PU, presenti internamente da entrambi i lati. L’interno della calzatura risulta particolarmente confortevole: la fodera waterproof e traspirante (con rete mesh) permette la corretta ventilazione del piede, mentre la soletta anatomica, removibile e microforata regala una piacevole sensazione durante la camminata.

CORE è disponibile per uomo e donna, in una gamma tagli che va dalla 36 alla 47.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0