Costa Crociere: ecco i nuovi itinerari 2021

Costa Crociere prosegue con il suo programma di ripartenza graduale e responsabile. Dopo aver presentato le crociere della stagione invernale 2020/21, la compagnia italiana ha ridisegnato i suoi itinerari anche per il 2021, sempre con l’obiettivo di offrire ai suoi ospiti la migliore esperienza di crociera in sicurezza, grazie ai nuovi protocolli sanitari.

Da aprile a novembre 2021 l’offerta di Costa Crociere nel Mediterraneo si arricchirà ulteriormente, con una grande varietà di proposte e la comodità di poter partire da tanti porti diversi. L’estate 2021 vedrà anche il ritorno del Nord Europa, una delle destinazioni più apprezzate dagli ospiti di Costa Crociere.

Da marzo sino all’autunno 2021, tre navi saranno posizionate regolarmente nel Mediterraneo occidentale: Costa Smeralda, la prima nave della flotta alimentata a LNG, Costa Firenze, nuova nave in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera (Venezia), e Costa Pacifica, che offriranno crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna.

Nel Mediterraneo orientale opereranno altre tre navi, con itinerari sempre di una settimana. Costa Deliziosa andrà alla scoperta delle isole Greche; Costa Luminosa visiterà Grecia e Croazia; Costa Magica proporrà invece Grecia e Malta.

Durante la stagione estiva 2021, l’offerta Costa in Nord Europa potrà contare su ben quattro navi. Costa Fortuna e Costa Diadema partiranno per crociere di una settimana, rispettivamente nelle capitali del Baltico e nei fiordi norvegesi. Costa Favolosa offrirà spettacolari crociere di 14 giorni in Islanda, di 9 giorni nei fiordi norvegesi e di 14 giorni in Irlanda, Scozia e Inghilterra. Per Costa Fascinosa il programma prevede itinerari di 12 giorni sino a Capo Nord e di 9 giorni nel mar Baltico.

Nel corso della primavera e dell’autunno 2021, Costa Fortuna, Costa Diadema, Costa Favolosa e Costa Fascinosa saranno impegnate invece nel Mediterraneo. Costa Diadema visiterà Israele e Turchia, con due diversi itinerari di due settimane che si alterneranno tra loro. Costa Fortuna proporrà mini-crociere nel Mediterraneo occidentale, mentre Costa Favolosa offrirà mini-crociere in primavera e crociere di 10 giorni in Marocco in autunno. Infine, Costa Fascinosa partirà per crociere di 10 giorni dirette a Lisbona.

Costa sta lavorando con le autorità nazionali e locali dei Paesi inclusi negli itinerari, con l’obiettivo di offrire ai suoi ospiti un’esperienza di vacanza sicura e piacevole, attraverso l’implementazione del Costa Safety Protocol in tutte le destinazioni previste nel nuovo programma 2021.