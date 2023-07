Costumi Prénatal: colori, comodità e attenzione all’ambiente

Prénatal, presenta una ricca collezione di costumi che si caratterizzano per la vivacità dei colori, la presenza di personaggi amati e la comodità, permettendo ai bambini di esprimere liberamente la loro creatività. Tuttavia, ciò che rende Prénatal unico è il suo impegno a favore dell’ambiente. L’azienda adotta un modello di produzione e consumo sostenibile, puntando a ridurre l’utilizzo di risorse preziose, come materie prime, acqua ed energia.

Nella collezione spiccano i boxer kid (3-10 anni), ampi e confortevoli, caratterizzati da vivaci grafiche a tema Jurassik su sfondo verde, oppure da audaci decorazioni Hot Wheels su base blu. Per gli amanti del parigamba, Prénatal propone un modello “green” a tema Pokémon allover. Tutti i costumi garantiscono un’asciugatura rapida e resistenza ai giochi sulla sabbia.

Prénatal pone sempre al centro la qualità e la sicurezza eco tossicologica dei materiali utilizzati. L’azienda si impegna a rispettare rigorosi criteri ambientali e sociali lungo tutto il processo produttivo. Ciò garantisce che i costumi offerti siano privi di sostanze nocive per la pelle dei bambini e che il loro impatto sull’ambiente sia ridotto al minimo.

La collezione estiva di Prénatal si arricchisce ulteriormente con una vasta gamma di modelli dedicati alle bambine. In particolare, spicca il classico motivo vichy, declinato in diverse combinazioni di colori per conferire un tocco di delicata eleganza. Un esempio è il costume intero (2-10 anni) bianco e rosa, caratterizzato da graziose rouches sulle spalle. Lo stesso motivo vichy si ripete anche nello slip dedicato alle più piccole (3-36 mesi) e nel cappello alla pescatora, che oltre ad essere raffinato, è estremamente utile per proteggere la delicata pelle dei bambini dai dannosi raggi del sole. Per le più grandi, Prénatal offre un due pezzi vichy bianco e blu, con una balza decorativa sullo slip e un grazioso fiocchetto rosso sulla parte superiore.