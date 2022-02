Cotone organico e cotone sulla pelle: le nuove fibre naturali di Calzedonia

Per la stagione Primavera – Estate 2022 Calzedonia si concentra ancora una volta sulle sue Fibre Naturali: il Cotone Organico e il Cotone sulla pelle. Una cura che parte dalla materia prima, il cotone appunto, coltivato attraverso sistemi di produzione a basso impatto ambientale, da piantagioni che rispettano rigidi protocolli; un terreno utilizzato a rotazione, semi rigorosamente non geneticamente modificati, il divieto di uso di pesticidi e fertilizzanti, ma anche la tutela dei lavoratori per un approccio etico e sostenibile sono i pilastri della filosofia che caratterizza questa linea.

Una collezione di collant e leggings super soft, caldi e cozy perfetti da indossare dentro e fuori casa. Combo perfetta di leisurewear e legwear comodi, stilosi e attenti all’ambiente proprio come esigono le ragazze e le donne di oggi. I nuovi collant composti per il 58% da Cotone Organico, dalla consistenza tipica delle fibre discontinue ma resa il più possibile omogenea.

Ottima la vestibilità garantita dal cinturino total comfort, si possono trovare in quattro nuances: nero, blu, marrone e grigio mélange. I collant Cotone sulla pelle che, grazie ad una particolare costruzione del filato ipoallergenico al suo interno, garantiscono una piacevole sensazione di morbidezza. L’esterno invece ha la classica texture della microfibra: soffice, compatta e uniforme, coprente. Disponibili in nero, blu e marrone. I tre leggings best seller della scorsa stagione vengono arricchiti con cashmere e una nuova proposta colore: comfort fit, flare e jogger in nero, naturale, grigio e il nuovo verde. A completare il comparto caldo cashmere, la linea collant e calzini a coste e lisci.