Cotonella: ancora più “pink” per il mese della prevenzione

Anche quest’anno Cotonella rinnova la propria partnership con Fondazione Umberto Veronesi, l’ente italiano tra i più noti per il proprio impegno nella ricerca scientifica e nelle campagne di educazione alla salute e alla prevenzione.

Un impegno che vede il brand di intimo italiano a fianco di Fondazione Veronesi per il terzo anno consecutivo e che quest’anno coinvolge tutti i prodotti della linea Cotonella Intimo Naturale, da sempre sinonimo di cura, materiali naturali, comfort e benessere all’interno dell’offerta di Cotonella.

Acquistando i capi – che per l’occasione saranno riconoscibili dal celebre logo del fiocco rosa – si potrà sostenere “Pink is Good”, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi che si pone due grandi obiettivi: educare alla prevenzione e sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori.

Il connubio tra Cotonella e Fondazione Veronesi ha già portato al finanziamento di due borse di ricerca ad altrettante giovani ricercatrici italiane, Francesca Bianchi e Concetta di Natale, vincitrici rispettivamente nel 2019 e nel 2020 di una delle 110 borse assegnate in Ottobre dalla Fondazione per progetti meritevoli in oncologia, cardiologia, neuroscienze e prevenzione.

Un legame ormai consolidato quello tra Cotonella e Fondazione, che scorre sulle note del rosa, colore istituzionale del brand e da sempre simbolo di femminilità. E non poteva essere diversamente per un brand che da ormai 50 anni si impegna ad offrire a tutte le donne prodotti che ne esaltino la loro naturale bellezza, nel rispetto di comfort e benessere. Rispetto del proprio corpo, che passa dalla scelta dei tessuti da indossare ogni giorno, dal sentirsi a proprio agio, ma anche dall’essere in salute. Valori pilastro per Cotonella, che hanno trovato in Fondazione Umberto Veronesi una casa

comune e degli obiettivi da raggiungere insieme.

Tanti i progetti in cantiere per dare risonanza alla partnership in tutto l’arco dell’anno e raggiungere quante più donne possibile con un messaggio forte e trasversale in cui Cotonella crede molto, a partire dai punti vendita in cui Cotonella, forte della propria visibilità, può arrivare al grande pubblico.

La linea Intimo Naturale di Cotonella è disponibile nei migliori punti vendita e sull’e-shop del brand.