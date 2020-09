COYOTE RACE: la sicurezza al servizio delle corse d’auto storiche

COYOTE, leader europeo nei servizi di assistenza alla guida connessa, ha sancito un accordo con Peter Auto, specialista nell’organizzazione di corse automobilistiche storiche, al fine di migliorare la sicurezza dei conducenti durante le gare. Per l’occasione è stato annunciato un nuovo servizio: COYOTE RACE for Peter Auto.

L’accordo prevede che i piloti e auto che parteciperanno alle prossime gare automobilistiche storiche, verranno equipaggiati con l’ultimo dispositivo di casa COYOTE, COYOTE UP (touchscreen + assistente vocale), con il servizio COYOTE RACE.

La principale funzionalità di tale servizio è quella di avvisare i piloti delle zone di pericolo, incidenti e restrizioni, (slow-zone) durante la corsa, garantendo allo stesso tempo il rispetto del regolamento di gara.

Abbinato all’esperienza del gruppo Peter Auto nel motorsport, il servizio COYOTE RACE soddisfa una semplice esigenza che è presente su tutte le strade e anche sui circuiti automobilistici e cioè quella di mettere in sicurezza i piloti in caso di pericolo. Per questo il team COYOTE ha progettato una nuova interfaccia che consentirà ai commissari di gara di informare in tempo reale i piloti di una zona a rischio o pericolosa sul circuito. In caso di incidente, detriti di pista o qualsiasi altro pericolo identificato su una sezione, verrà restituito un avviso direttamente sul dispositivo COYOTE a bordo di ogni veicolo, in modo che i piloti possano adattare la loro velocità mentre si avvicinano alla strada segnalato come zona di pericolo e durante tutto il suo viaggio.

La nuova funzione è già stata testata con ottimi risultati per la prima volta in condizioni reali nel mese di luglio a Le Castellet, pertanto nei prossimi eventi organizzati da Peter Auto, tra i quali si segnala la tappa in Italia di Monza Historic, sarà possibile, per i partecipanti che lo richiederanno, usufruire di questo nuovo servizio.