Creative: ecco Sound Blaster X5

Creative Technology presenta Sound Blaster X5, l’ultima scheda audio e amplificatore USB DAC che soddisfa tutte le aspettative degli audiofili più esigenti.

Sound Blaster X5 rappresenta il meglio dell’esperienza di progettazione e ingegneria audio di Creative, con componenti di livello audiofilo per ottenere una qualità audio eccezionale. È la prima Sound Blaster dotata di un design a doppio DAC: 2 DAC Cirrus Logic CS43198 offrono una riproduzione lossless ad alta risoluzione a 32 bit / 384 kHz su PCM con una gamma dinamica ultraelevata fino a 130 dB DNR. Questi DAC possono anche decodificare i formati audio DoP128 e DSD256 per uno streaming audio ad alta fedeltà. La distorsione è praticamente inesistente grazie a un modulatore multi-bit sovracampionato che garantisce una distorsione armonica totale incredibilmente bassa, pari allo 0,00018%.

Dalle cuffie da studio con impedenza fino a 600 ohm, comprese le più esigenti cuffie magnetiche planari, ai sensibili monitor in-ear con impedenza di uscita di 1 ohm, Sound Blaster X5 le gestisce tutte senza sforzo.

Sound Blaster X5 offre un output e un’esperienza per cuffie completamente bilanciata grazie al nuovo design della pluripremiata tecnologia di bi-amplificazione discreta per cuffie Xamp, presente nella serie high-end Sound Blaster AE e in Sound BlasterX G6 abbinato a una configurazione dual-DAC e dual-Xamp. È il lancio di un progetto di altissimo livello per ottenere un audio fedele, con 2 circuiti Xamp dedicati che amplificano separatamente i canali destro e sinistro in isolamento lungo l’intera catena di amplificazione, eliminando efficacemente le interferenze, il rumore e il cross-talk all’interno del circuito. Ciò che distingue ulteriormente l’X5 è il fatto che questo tipo di progettazione audio è una rarità nella sua categoria di prezzo.

Sound Blaster X5 è un hub audio di per sé; la sua versatilità lo rende compatibile con diversi dispositivi, tra cui console di gioco, lettori DVD e altri sistemi di intrattenimento da salotto. Sono presenti connettori ottici RCA e TOSLINK a due vie, una comoda porta audio e di alimentazione USB-C e una porta di ingresso per microfono da 3,5 mm con una manopola di guadagno micrometrico di facile accesso. È presente anche una porta da 4,4 mm per cuffie bilanciate da studio e una porta da 3,5 mm per cuffie normali. Tutte e tre le porte utilizzano connettori placcati in oro di qualità superiore per prestazioni migliori. È dotato di un ricevitore Bluetooth 5.0 e di una porta audio host USB-A dedicata per il collegamento a trasmettitori audio wireless, altoparlanti, cuffie e microfoni USB esterni.

Sound Blaster X5 ha un prezzo di €299.99 ed è disponibile presso il negozio online Creative.