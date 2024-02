Creative presenta Creative Pebble X e Creative Pebble X Plus

Creative Technology annuncia oggi Creative Pebble X e Creative Pebble X Plus, le ultime nate della serie Pebble. Questi altoparlanti sono progettati per trasformare le postazioni di lavoro o di qualsiasi configurazione in un santuario sonoro coinvolgente. Vantando una potenza RMS fino a 30 W e una potenza di picco fino a 60 W, sia gli altoparlanti 2.0 che 2.1 promettono un’esperienza di ascolto superiore per musica, film e giochi. Oltre alla loro capacità audio, questi ultimi altoparlanti stupiscono con un’illuminazione RGB personalizzabile, consentendo di creare uno spettacolo di luci pulsanti adatto a qualsiasi stato d’animo.

La serie Creative Pebble X fa il suo debutto, racchiudendo una potente potenza audio con driver full-range da 2,75″ ottimizzati e personalizzati per un’esperienza di ascolto davvero coinvolgente. Entrambi i modelli vantano l’iconico design rialzato a 45°, meticolosamente angolato per un’esperienza di ascolto ottimizzata.

Portando l’audio a un livello superiore, Creative Pebble X Plus sfoggia un elegante subwoofer con doppi radiatori passivi, progettato per essere sufficientemente compatto da adattarsi perfettamente a qualsiasi configurazione della scrivania. Con funzionalità aggiuntive come Dialog+ e BassFlex, questi ultimi altoparlanti possono offrire bassi potenti e dialoghi parlati cristallini senza compromettere il volume.

Anche la connettività è semplicissima da realizzare, con il supporto per le modalità cablate e wireless, inclusa la riproduzione audio USB, Bluetooth 5.3 e una porta di ingresso AUX universale da 3,5 mm. Inoltre, le doppie porte per cuffie e microfoni aggiungono comodità per le comunicazioni e l’ascolto privato fino a tarda notte.

Per sfruttare tutto il potenziale degli altoparlanti, è possibile scaricare l’app Creative su Windows, che garantisce l’accesso alle tecnologie audio Sound Blaster Acoustic Engine, come Surround, Smart Volume, Bass, Crystallizer ed EQ. È possibile anche personalizzare l’illuminazione RGB e altre funzionalità utilizzando i moduli dell’app Creative, disponibili su Windows, Apple App Store e Google Play Store.

Creative Pebble X ha un prezzo di EUR 99,99 ed è disponibile per il preordine sul sito Creative