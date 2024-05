Creative presenta le cuffie Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI

Creative Technology presenta oggi i suoi ultimi auricolari e cuffie True Wireless Stereo (TWS), Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI, progettati per trasportare gli utenti nel mondo coinvolgente di Super X-Fi. Con un semplice tocco, gli utenti possono espandere il proprio palcoscenico sonoro ed essere immersi in ogni dettaglio dei propri contenuti preferiti su piattaforme come Netflix, Spotify e YouTube, tutte supportate dalla tecnologia SXFI integrata. Dotati di funzionalità aggiuntive come Adaptive Hybrid ANC e modalità Ambient, Bluetooth 5.3, bassa latenza fino a ~100 ms, Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI sono pronti a ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro contenuti preferiti.

Rinomato per la sua capacità di ricreare l’ampio palcoscenico sonoro di un sistema surround multi-speaker di fascia alta, Super X-Fi ora brilla negli ultimi Creative Zen Air SXFI e Creative Zen Hybrid SXFI, arricchendo l’esperienza di ascolto con l’audio spaziale. Con Super X-Fi attivato, è possibile trascendere i confini del suono stereo tradizionale, immergendosi in un mondo audio tridimensionale pieno di realismo e profondità elevati. Che si tratti del fragoroso ruggito di un’esplosione cinematografica, del sottile fruscio delle foglie in una foresta o del posizionamento preciso dei passi in un gioco, Super X-Fi offre precisione spaziale e profondità senza precedenti, consentendo di sentirsi veramente parte dell’azione.

Insieme all’APP SXFI, disponibile su telefoni iOS e Android, tutto il potenziale di Super X-Fi può essere ulteriormente sbloccato personalizzando Super X-Fi in base all’esatta forma della testa e delle orecchie degli utenti per una resa ancora più precisa. Esaminando le loro caratteristiche principali, Creative Zen Air SXFI vanta driver al neodimio da 10 mm personalizzati, garantendo alti cristallini e medi ben bilanciati per un’esperienza di riproduzione audio eccezionale. Con un tempo di riproduzione totale fino a 39 ore (con ANC OFF), insieme alla resistenza all’acqua IPX5 e alla funzionalità di ricarica wireless, è perfetto per chi è in movimento.

Creative Zen Air SXFI hanno un prezzo di € 79,99 mentre Creative Zen Hybrid SXFI costano € 99,99 e sono entrambi disponibili per il preordine sul sito Creative.