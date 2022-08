Creative Stage Air V2: un’esperienza di audio completa

Creative Technology ha annunciato Creative stage Air V2, la sua ultima soundbar progettata per offrire un’esperienza audio completa, in forma minimalista e versatile nelle opzioni di connettività.

Rispetto alla precedente, Stage Air V2 sfoggia un nuovo look, pur mantenendo un design sottile e compatto. Nonostante la mancanza di un subwoofer I bassi sono decisamente migliorati e così anche la qualità audio, grazie ai suoi due driver full-range e a un radiatore passivo sovradimensionato.

Questa soundbar è compatibile con numerosi dispositivi (tra cui PC, Mac, Nintendo Switch e smartphone): è possibile collegare un singolo cavo USB per l’audio e l’alimentazione, o tornare al fidato jack da 3.5mm per la connettività analogica. Anche da altoparlante wireless fa il suo: grazie alla nuova tecnologia Bluetooth 5.3 e alle sei ore di riproduzione con una singola carica è facile spostare la soundbar in base alla stanza in cui ci si trova.

Stage Air V2 è pronta ad accontentare tutti: da chi vuole un accessorio compatto da scrivania a chi cerca una soundbar da mettere in cucina per ravvivare l’ambiente.

Creative Stage Air V2 è disponibile al prezzo di €49.99 sul sito Creative.