Creative Zen Hybrid Pro: sbloccare il futuro dell’audio

Creative Technology è entusiasta di annunciare oggi l’arrivo sul mercato delle nuove cuffie wireless Creative Zen Hybrid Pro, insieme ai modelli correlati Creative Zen Hybrid ProClassic e Creative Zen Hybrid Pro SXFI, caratterizzati tutti da un design affascinante con una finitura nuova di zecca. Queste cuffie sono dotate di funzionalità all’avanguardia, tra cui la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) ibrida, la Modalità Ambiente e un potente driver al Neodimio da 40 mm. Inoltre, la loro incredibile autonomia di batteria, che può raggiungere fino a 100 ore, le rende l’ideale compagna per la vita quotidiana, che tu sia in città, godendoti una serata cinematografica o immergendoti nel mondo del gaming.

Questo lancio rivoluzionario segna l’inizio di una nuova era nell’ambito dell’audio wireless. Le cuffie Creative Zen Hybrid Pro sfruttano la tecnologia LE Audio (Low Energy Audio) per garantire una qualità del suono eccezionale, uno streaming ad ultra-bassa latenza e la possibilità di effettuare il multi-streaming, regalandoti un’esperienza audio straordinaria.

La tecnologia LE Audio sta rivoluzionando il mondo dell’audio, offrendo prestazioni audio wireless di prossima generazione con un consumo energetico inferiore rispetto alle tradizionali connessioni Bluetooth a cui siamo abituati da anni. In breve, LE Audio non solo migliora la qualità del suono, ma estende anche la durata della batteria, garantendo un ascolto continuo e senza interruzioni.

Con LE Audio, l’esperienza di condivisione audio diventa ancora più sorprendente. Con il supporto sia per la modalità unicast che per quella broadcast, puoi goderti i tuoi flussi audio in privato o condividerli su più dispositivi, portando la comodità e la versatilità a un livello superiore.

Inoltre, le nuove Creative Zen Hybrid Pro includono caratteristiche di primo piano, come la Cancellazione Attiva del Rumore ibrida e la Modalità Ambiente, che ti consentono di immergerti completamente nel suono o di rimanere consapevole dell’ambiente circostante, adattando le modalità in modo fluido alle tue esigenze. Grazie ai driver al Neodimio da 40 mm, personalizzati e leggeri, ogni nota viene riprodotta con potenza e precisione, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente e di alta qualità.

Queste cuffie sono progettate per l’uso in movimento e offrono un’incredibile autonomia di batteria fino a 100 ore, perfetta per i viaggi più lunghi. La connettività Bluetooth 5.3 e il supporto multipoint semplificano il passaggio tra dispositivi, mentre la struttura elegante e leggera garantisce il massimo comfort durante le tue esperienze audio, ovunque tu decida di portare la tua musica preferita.