“CREMONINI LIVE: STADI 2022 + IMOLA”: l’album live disponibile da oggi

L’album live di Cesare Cremonini “CREMONINI LIVE: STADI 2022 + IMOLA” sarà disponibile su tutte le piattaforme e in formato fisico da domani, venerdì 28 ottobre.

L’album contiene la registrazione live del trionfale tour negli stadi di quest’estate e della magica notte di Imola, con l’aggiunta della versione in studio di “Stella di Mare” con Lucio Dalla, prodotto e riarrangiato in studio da Cremonini e dal produttore e musicista Alessandro Magnanini. Il singolo è attualmente disponibile per la rotazione radiofonica.

“CREMONINI LIVE: STADI 2022 + IMOLA” è un’occasione per rivivere le emozioni della grande serie di concerti di quest’estate che hanno visto la partecipazione di 310.000 spettatori. Nell’album è possibile riascoltare il meglio del repertorio del cantautore bolognese, ormai divenuto un caposaldo del patrimonio collettivo musicale italiano: dagli ultimi brani come “La Ragazza del Futuro”, passando per “Padre Madre”, “La Nuova Stella di Broadway”, “Poetica” fino a “Un Giorno Migliore” (solo per citare alcuni dei 27 brani presenti nell’album). La versione dal vivo è impreziosita dalla band che ha seguito l’artista in tour e che comprendeva anche Davide Rossi al violino e Gary Novak alla batteria.