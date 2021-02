Cristina Ferrari presenta la CF Couture Mask

Dal know-how di Cristina Ferrari, la Signora dello charme in bikini, alle redini del brand di beachwear da lei fondato e seguito fino al 2018, nasce la mascherina deluxe super performante.

La CF Couture Mask infatti ha una vestibilità ineccepibile che aderisce perfettamente al volto delle donne; speciali il nasello corredato di ferretto interno, che abbraccia la curva naturale del naso, e il taglio centrale, il dettaglio sartoriale nato dall’expertise del brand, che agevola la parlata e la respirazione.

Realizzata in viscosa-cotone per la versione invernale, è provvista di pratici elastici rivestiti e regolabili grazie ad un cursore, che riprende le caratteristiche dei bikini, per un fit a regola d’arte. Al suo interno, una tasca in cotone-seta nella quale inserire il filtro triplo strato in tessuto TNT certificato, lavabile a mano fino a 10 volte e acquistabile anche separatamente alla mascherina.

La CF Couture Mask, permette inoltre di inserire tranquillamente al suo interno, in maniera totalmente invisibile, anche le mascherine chirurgiche per una massima sicurezza. Variabile nelle taglie, è disponibile in small e medium, perché il volto di ogni donna è unico e speciale in modo diverso.

Imprescindibile il tocco glam, tratto distintivo da sempre del gusto sofisticato di Cristina Ferrari: ecco allora il logo CF realizzato in preziosi cristalli Swarovski.

Studiata ad hoc per calzare a pennello il volto di chi la porta, è costruita secondo quell’heritage, quel savoir-faire, che la stylist ha acquisito nella sua carriera; questo permette alla mascherina di aderire al volto valorizzandolo.

Un accessorio prezioso, essenziale per vivere la propria quotidianità in sicurezza, ma anche un vezzo, partner-in-crime della propria femminilità.

La CF Couture Mask, acquistabile online è disponibile in nero con logo diamond in black o grey e – per la prossima estate – in nuovi colori tra i quali l’iconico gold, e tessuti più leggeri in microfibra.