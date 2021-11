Crosscall lancia ACTION-X5, il nuovo smartphone con action camera integrata

Crosscall, produttore francese di smartphone e tablet ultra resistenti e durevoli, svela la sua ultima creazione, ACTION-X5, uno smartphone dal design atipico progettato per le persone sempre in movimento, che vivono uno stile di vita che non lacia spazio alla noia.

ACTION-X5: incorpora una action-cam direttamente nel suo design, una tecnologia che i team di Crosscall conoscono bene e che ora propongono in una versione ottimizzata con una qualità fotografica significativamente migliore rispetto al modello storico TREKKER-X4. Lanciato nel 2018, quest’ultimo ha aperto la strada a nuovi usi essendo il primo smartphone Crosscall con action-cam integrata.

ACTION-X5 ha una fotocamera da 48 MP in angolo normale (80°) e una fotocamera grandangolare di 120 gradi (13MP) sul retro ma anche frontale. Un grandangolo molto pratico in modalità selfie, per tutti coloro che hanno sperimentato la sensazione di non avere il braccio abbastanza lungo per includere tutti i soggetti nell’inquadratura. ACTION-X5 incorpora nativamente l’applicazione X-CAM sviluppata da Crosscall, che permette di filmare scegliendo l’angolazione desiderata ma anche la modalità più adatta, come le tradizionali SLOWMOTION e TIMELAPSE o la modalità DASHCAM, che permette di lasciare che il telefono filmi continuamente e di scegliere così solo i girati più salienti (e improvvisi) con un semplice click. Una modalità di cattura perfettamente adatta ai momenti d’azione, dove le migliori sequenze sono spesso le più imprevedibili. Oltre a queste modalità, gli utenti possono aggiungere la funzione HYPERSTAB, sviluppata dai team Crosscall e dai partner per consentire di mantenere l’orizzonte dritto durante le riprese in movimento.

Dopo aver catturato anche i momenti più intensi, l’utente diventa regista con X-STORY, l’applicazione CROSSCALL installata nativamente su ACTION-X5. Un’applicazione di editing che trasforma istantaneamente i video registrati in film indimenticabili. Facile da usare e intuitiva, permette di tagliare, regolare le sequenze, aggiungere musica in pochi clic e condividere istantaneamente il video ovunque ci si trovi. Non c’è bisogno di aspettare di tornare a casa per lavorare al tuo editing e condividere i tuoi highlights!

Con il suo processore Qualcomm 6115 Octacore e la sua batteria da 3.850 mAh, ACTION-X5 si adatta a tutti gli usi e dura a lungo: fino a 25 ore di comunicazioni o 11 ore di utilizzo del GPS senza doverlo ricaricare e 13 giorni di standby.

Progettato con uno schermo da 5:45″ 18:9, ACTION-X5 è il perfetto compromesso tra una comoda leggibilità e una presa ottimale. Grazie al suo formato, è possibile accedere all’80% dello schermo con una sola mano. Lo schermo può essere utilizzato con le dita bagnate grazie alla tecnologia WET TOUCH, e il GLOVE TOUCH permette anche l’uso con i guanti. Super pratico per filmare le tue imprese di snowboard o semplicemente per fare una telefonata in cima alle piste! E con un utilizzo funzionale tra -25°C e +60°, resiste alle temperature più estreme e può accompagnare l’utente ai quattro angoli del globo.

Caratteristiche che servono all’utente in uno smartphone progettato nel più puro DNA Crosscall. Ultra resistente, ACTION-X5 soddisfa i “Crosscall Standards”, un rigoroso insieme di specifiche sviluppate dal marchio che va ben oltre ciò che viene solitamente fatto nella telefonia mobile. Certificato IP68, ACTION-X5 è impermeabile a tutti i liquidi e alla polvere, permettendo a chi lo utilizza di vivere le sue avventure nelle condizioni più estreme senza alcun compromesso. Con una garanzia di 3 anni e un indice di riparabilità di 8,8/10, ACTION-X5 accompagnerà il suo utente nel tempo e garantirà prestazioni ottimali.

Con la sua applicazione X-TALK, Crosscall permette di utilizzare lo smartphone come un walkie-talkie e di comunicare con più persone contemporaneamente e istantaneamente, senza limiti di distanza. Che sia durante una sessione di sci, una grande scalata o un giro in bicicletta, ci sono molte attività in cui si desidera comunicare rapidamente con il proprio gruppo e in cui l’uso di un walkie-talkie potrebbe essere utile. Con X-TALK installato nativamente sul loro ACTION-X5, gli appassionati di sport e outdoor avranno ora la possibilità di comunicare e condividere facilmente la loro posizione attraverso uno strumento che è sempre a portata di mano.

ACTION-X5 è disponibile sul sito Crosscall e presso rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 549,90 Euro. Tutti i prodotti Crosscall sono distribuiti in esclusiva in Italia da Athena S.p.A.