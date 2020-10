Crosscall, presenta la nuova gamma di smartphone e tablet CORE

Athena, distributore ufficiale Crosscall, presenta i nuovi modelli di smartphone e tablet CORE, tutti dotati di garanzia di 3 anni e sistema operativo Android. La gamma CORE è stata progettata per i professionisti, grazie alla scocca e al vetro ultraresistenti per gli utilizzi più estremi, e a una durata della batteria da record.

Si parte da CORE-M4 GO, il modello entry level della gamma. Dotato di tutte le caratteristiche dei modelli Crosscall, ma ideale per un uso semplificato e ad un prezzo assolutamente competitivo (219,00 euro). Crosscall CORE-M4 GO è lo smartphone da 4,95” performante, ultraresistente e pratico da utilizzare. Per accompagnare i professionisti o gli avventurieri che non temono le intemperie, resiste alla pioggia e anche all’acqua salata ed integra la tecnologia Bluetooth 4.2 e il GPS. Il pacco batteria ai polimeri di litio di CORE-M4 GO assicura una autonomia in conversazione di 36 ore e ben 426 ore in standby.

CORE-M4, invece, rappresenta il giusto compromesso fra prestazioni e facilità d’uso. E’ progettato pensando alla durabilità, a partire dal processore integrato nel programma esteso per garantire aggiornamenti, nonché la durata dei componenti. CORE-M4 è stato sottoposto a drop test da 2 m su tutti e 6 i lati ed è conforme allo standard militare MIL-STD-810G. È quindi resistente ad umidità, ghiaccio, urti, vibrazioni, ruggine, muffa, acqua, polveri e altitudine. Il cellulare non teme nemmeno le temperature estreme (da -25°C a +50°C) ed è certificato IP68: è quindi totalmente impermeabile alla maggior parte dei liquidi (immersione a 2 metri per 30 minuti). Inoltre, lo schermo glove & wet touch Gorilla Glass 3 è super rinforzato, ma leggerissimo. Il pacco batteria ai polimeri di litio di CORE-M4 assicura una autonomia in conversazione di 17 ore e ben 382 ore in standby. Il prezzo al pubblico è di 299,99 euro

Poi CORE-X4 è il modello top di gamma della nuova collezione ed è uno smartphone ad alte prestazioni con schermo rinforzato da 5,45″ wet touch e glove touch. Certificato Android Enterprise Recommended da Google, è completamente waterproof e utilizzabile anche con guanti o mani bagnate. Il pacco batterie assicura una autonomia in conversazione di oltre 29 ore e ben 465 ore in standby. Il prezzo? 449,00 euro.

Dagli smartphone ai tablet con CORE-T4, il primo tablet della gamma Crosscall, dotato di schermo a 8″ e batteria da 7000 mAh. Anch’esso certificato AER, è perfetto sia come ufficio mobile per i professionisti, sia per l’utilizzo nel tempo libero. Il pacco batteria ai polimeri di litio di CORE-T4 assicura una autonomia in conversazione di oltre 50 ore e ben 756 ore in standby. Anche dopo una dura giornata di utilizzo a pieno regime, non dovrai preoccuparti di ricaricarlo.

Per assicurare la durata e la sicurezza del CORE-T4 anche in condizioni estreme, evitando quindi surriscaldamento e cortocircuiti, Crosscall ha previsto due batterie da 3500Mah invece di un’unica batteria da 7000mAh. Il prezzo è di 499 euro.