Ctek CS Free: il primo caricabatterie gridless

Quando un veicolo resta fermo per lunghi periodi la batteria scarica è uno dei problemi più frequenti e il disagio causato da questa situazione è sempre notevole. Per ovviare al problema e muoversi in totale serenità, Intec propone il nuovo CS FREE, l’ultimo strumento nato in casa CTEK che stabilisce un innovativo approccio al mondo dei caricabatteria e degli avviatori di emergenza.

CS FREE è un concetto totalmente nuovo, diverso dal solito avviatore di emergenza. La sua batteria interna e il sofisticato programma di ricarica Adaptive Boost gli consentono di ricaricare la batteria di un veicolo in panne entro pochi minuti e di rimetterla in moto in piena sicurezza, senza che lo strumento debba essere collegato alla rete elettrica.

CS FREE, connesso a una vettura con batteria già carica, potrà agire come mantenitore di carica per un lungo periodo, trasferendo progressivamente l’energia dalla sua batteria a quella del veicolo. Per un Concessionario con molte vetture su un piazzale senza una rete elettrica dedicata questo significa un grande risparmio sui costi di gestione delle batterie.

Inoltre, connesso alla rete elettrica, CS FREE può essere utilizzato anche come un normale caricabatteria della gamma CTEK, potendo quindi svolgere la triplice funzione di caricabatteria standard, mantenitore di carica gridless e avviatore di emergenza.

CTEK CS FREE funziona con tutti i tipi di batterie 12V siano esse al Piombo o al Litio, è sicuro, facile da usare e completamente automatico. Il display LED di cui lo strumento è dotato mostra quanto tempo manca alla ricarica completa e tutte le altre funzioni.

CTEK CS FREE può essere ricaricato e alimentato attraverso un panello solare o collegandolo alla batteria servizi da 12V; una volta ricaricata completamente, la batteria interna non necessita di ulteriore ricarica per un anno: questo garantisce totale serenità prima di mettersi in viaggio con il proprio veicolo. Inoltre, lo strumento è dotato di uscite USB-C e USB-A per la ricarica di laptop, smartphone, tablet, ecc. rivelandosi molto versatile e adatto a ricaricare qualsiasi dispositivo.

CTEK CS FREE, così come tutti i caricabatterie e i mantenitori di carica Ctek proposti da Intec, è disponibile sul sito di e-commerce dell’azienda