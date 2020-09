Cuffie Blue Parrot, comunicazione più chiara con Teams Walkie Talkie

Comunicare bene con i propri colleghi sul posto di lavoro, soprattutto se questo è caotico o si sviluppa in ambienti dispersivi oppure in sedi lontane tra loro, è molto importante. Per questo BlueParrott ha presentato le cuffie Bluetooth C300-XT MS e B450-XT MS, con cancellazione del rumore, utilizzabili con la nuova funzione Teams Walkie Talkie di Microsoft. Progettate per i firstline workers, ossia gli operatori sul campo, di settori come lo stoccaggio, la vendita al dettaglio, i servizi di trasporto, le nuove cuffie consentono una comunicazione istantanea, chiara e sicura tra i team professionali distribuiti.

Teams Walkie Talkie trasforma gli smartphone e i tablet in un walkie talkie che funziona sulle reti dei cellulari o in modalità WiFi, consentendo ai membri del team di parlare istantaneamente attraverso diverse posizioni geografiche, negozi o magazzini, senza restrizioni di range.

La funzione Teams Walkie Talkie è sempre disponibile per l’uso, anche quando i dispositivi sono bloccati o occupati con un’altra applicazione come la scansione, e garantisce una collaborazione senza interruzioni. La funzionalità si basa sul cloud di Office 365 conforme allo standard Tier-D, e assicura che le comunicazioni via walkie talkie siano sicure e che solo i membri autorizzati possano accedere a ciascun canale.

Le cuffie utilizzano l’esclusivo Parrott Button per fornire l’accesso con un solo tocco alla funzione Teams Walkie Talkie Push-to-Talk (PTT) che consente agli utenti di interagire con i membri del team, i clienti e gli stakeholder senza problemi durante gli spostamenti.

La cuffia BlueParrott C300-XT MS è disponibile al costo di 139,99 euro più Iva mentre la BlueParrott B450-XT MS è disponibile al costo di 179,99 euro più Iva. La funzione Teams Walkie Talkie è attualmente disponibile per gli utenti Android. La funzione sarà disponibile per gli utenti iOS nel corso del 2020.