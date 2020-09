Cuffie Sennheiser HD 560S, la “sound experience” più realistica di sempre

Per tutti gli audiofili che trascorrono ore godendosi e lavorando sulla propria musica o quella di un altro artista, Sennheiser presenta le cuffie HD 560S, compagne ideali per infinite sessioni di ascolto.

Le nuove cuffie Sennheiser HD 560S offrono un design essenziale e accattivante per un suono naturale e preciso, restituito in ogni dettaglio, completato da un eccezionale estensione a bassa frequenza nel più totale comfort ad un prezzo accessibile.

Le cuffie HD 560S sono studiate su misura per gli ascoltatori che necessitano di seguire una melodia in tutti i suoi dettagli, dallo studio di registrazione al file audio. Puntano a restituire i suoni di una traccia nella loro essenza e struttura, piuttosto che offrirne un’interpretazione mediata ed enfatizzata. I suoi padiglioni, aperti, facilitano una naturale espansione delle onde sonore, mentre il loro allineamento angolato ricrea la posizione di ascolto ideale.

Offrendo una risposta in frequenza di 6 Hz – 38 Hz, l’HD 560S riproduce l’intera gamma di frequenze integralmente, arricchita da un’estensione gratificante e regolare sulle basse frequenze. Le cuffie riproducono fedelmente i bassi che caratterizzano la musica moderna e, allo stesso tempo, assicurano un’elevata sensibilità di 110 dB / 1V e un THD straordinariamente basso (<0,05% a 90 dB) offre una gamma dinamica espressiva e chiara, anche a un SPL elevato.

Le lunghe sessioni di ascolto richiedono cuffie estremamente comode: HD 560S utilizza un design ultraleggero per un ascolto senza distrazioni. Il design aperto e avvolgente intorno all’orecchio offre diversi vantaggi, oltre al suono naturale. La cuffia rimane fresca senza aderire alle orecchie di chi la indossa, mentre i padiglioni in velluto sono stati studiati attentamente per mantenere tutti i punti di contatto morbidi al tatto e offrire un comodo ascolto per lunghe sessioni.

Saranno disponibili dal 29 settembre a € 199.