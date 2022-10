CULTI MILANO per Automobili Lamborghini: un nuovo esclusivo diffusore di fragranza

Automobili Lamborghini e CULTI MILANO scelgono Francesco Poroli per la realizzazione del design della seconda edizione della fragranza creata appositamente per Automobili Lamborghini.

Arte, design e artigianalità sono i protagonisti di questa nuova edizione della collaborazione CULTI MILANO per Automobili Lamborghini. Lanciata nell’estate del 2021, ha rappresentato il primo progetto di branding olfattivo di CULTI MILANO, inequivocabilmente riconoscibile con la sua anima energica e grintosa, in cui l’apertura agrumata di pompelmo e arancia amara vira in note fresche, al vetiver e bergamotto e termina in un avvolgente respiro di legno di cedro e sandalo.

La Special Edition firmata dall’illustratore Francesco Poroli racconta una storia di eleganza e modernità: un viaggio olfattivo che si muove su una strada non convenzionale ed esprime la passione che i due brand hanno concentrato nella composizione di una fragranza che parla dell’italianità della quale sono ambasciatori nel mondo.

L’opera di Poroli abbellisce il diffusore ambiente 1000ml Decor e la sua confezione con una serie di linee taglienti e decise ispirate al design delle supersportive, che si irradiano da una ruota-fiore simbolo della fragranza, al cui centro sono racchiusi i due loghi. L’opera ha i colori decisi delle ardite combinazioni cromatiche che caratterizzano le carrozzerie delle vetture, che si rincorrono su tutta la superficie squadrata della bottiglia e del packaging rendendo questa Art Edition un oggetto da collezione. L’illustrazione sul diffusore è realizzata con innovative e sostenibili tecniche di verniciatura, tramite stampanti a getto di inchiostro a base d’acqua e a basso impatto ambientale, così come il packaging che è composto da carta riciclata.

La capsule collection di CULTI MILANO per Automobili Lamborghini firmata da Francesco Poroli è disponibile sugli store digitali ufficiali di CULTI MILANO e Automobili Lamborghini; presso il flagship store Lamborghini a Sant’Agata Bolognese e nelle CULTI HOUSE di Milano, Torino, Roma, Forte dei Marmi, Napoli, Bari e in tutti dealers Automobili Lamborghini nel mondo.