CUPRA automotive partner di PLUG-MI

Dopo la pausa estiva, CUPRA torna a farsi sentire con l’annuncio di una nuova partnership nel mondo dell’urban culture, legando il proprio nome a PLUG-MI, il festival che unisce fashion, musica, arte e sport. La manifestazione sarà il weekend del 10 e 11 settembre nella nuova location di Superstudio Più a Milano, con un palinsesto incredibile che vedrà anche le esibizioni live di SHIVA e RHOVE.

CUPRA, brand di Barcellona guidato dalle emozioni e basato sulle esperienze, diventa Automotive Partner della terza edizione della manifestazione, vetrina d’eccezione per le novità più creative e fuori dagli schemi del mondo urbano. Un palinsesto unico di artisti e brand all’insegna di valori comuni a CUPRA come l’inclusione, la collettività, il talento e la visione senza confini.

Durante il secondo weekend di settembre la CUPRA Tribe e tutti gli appassionati della urban culture potranno prendere parte a molteplici esperienze: dai dj-set alle esibizioni sportive, passando per workshop e talk con i protagonisti della cultura urban fra cui Tvboy, celebre street artist italiano, fino alla presentazione di collezioni speciali con noti marchi lifestyle, customizzazione di prodotti, gamification e contest.

Così, con la musica e la cultura urbana come fili conduttori, il brand automotive darà il proprio nome al CUPRA Main Stage, palco su cui si esibiranno dal vivo gli interpreti e artisti presenti alla manifestazione tra cui spiccano le performance dei due enfant prodige della scena trap italiana come SHIVA e RHOVE, ma non solo. Nomi come Dj Slait & Miles e gli iconici Planet Funk saliranno sul CUPRA Main Stage.

CUPRA Garage Milano di Corso Como 1, ambasciata milanese della urban culture

Cosa hanno in comune un unconventional brand automotive e il mondo urban? Oppure cosa hanno in comune un automotive brand irriverente e un urban artist? C’è qualcosa che li accomuna tutti?

Per poter dare risposta a tutte queste domande, rafforzare il proprio impegno a sostegno delle nuove generazioni, e consolidare la passione del brand CUPRA per la cultura urbana, il CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 sarà nuovamente il luogo di ritrovo per gli amanti dello streetwear.

A un anno di distanza dalla sua inaugurazione ufficiale, il prossimo 7 settembre, CUPRA organizzerà un evento esclusivo che darà inizio alla collaborazione con PLUG-MI. L’happening sarà anche l’occasione per il brand per anticipare ai propri selezionati ospiti alcuni dei contenuti e delle attivazioni del Festival e insieme di inaugurare un’irripetibile mostra temporanea dei migliori modelli di sneaker collezionati da Jacopo De Carli, celebre restauratore delle iconiche calzature che resteranno in esposizione al CUPRA Garage per il grande pubblico dall’8 all’11 settembre dalle 10 alle 19. L’evento vedrà anche la live performance di Tvboy, all’opera nella customizzazione di una sneaker che verrà poi messa all’asta l’indomani, il cui ricavato andrà a Officine Buone, charity partner di PLUG-MI. Un’occasione anche questa per approfondire i legami che accomunano CUPRA, PLUG-MI e la cultura urbana: ovvero, un’instancabile ricerca del design che sia la sintesi tra “hype” e performance, l’impulso che spinge il desiderio per cambiare il futuro in meglio e il sapere dare valore ai dettagli. Ma soprattutto, l’amore per la strada.

Protagonisti indiscussi anche dell’evento milanese di apertura della collaborazione saranno gli ultimi tre modelli arrivati in casa CUPRA: Formentor VZ5 Taiga Grey con un cuore pulsante di 5 cilindri che spinge il motore 2.5 TSI 390 CV DSG 4 Drive, Leon VZ Carbon 2.0 TSI 300 CV DSG 4Drive, e Born eBoost 231 CV, la versione più pepata del primo modello 100% elettrico del brand. Tre modelli dallo spirito contemporaneo e non convenzionale, che si spingono oltre i confini dell’industria automotive per ispirare generazioni future verso l’elettrificazione e la mobilità sostenibile.

Design, performance, tecnologia, cura per i dettagli sono gli ingredienti che rendono uniche le vetture del marchio, e il loro carattere irreverente strizza l’occhio a un pubblico giovane e trasversale.