CUPRA Born e-Boost arriva in Italia

Nel momento più vivo del lancio di CUPRA Born, la prima 100% elettrica del brand, CUPRA è pronta a compiere un’ulteriore passo avanti, introducendo nel mercato una nuova versione: la CUPRA Born e-Boost.

CUPRA Born e-Boost monta un powertrain con 231 CV e abbinato alla tecnologia e all’architettura della piattaforma MEB. La coppia da 310 Nm spinge generando un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi. Il propulsore 100% elettrico di CUPRA Born e-Boost garantisce così piacere di guida sportiva, performance e sostenibilità a emissioni 0.

CUPRA Born e-Boost sarà disponibile con due varianti di batteria: quello da 58 kWh (attualmente disponibile su CUPRA Born 204 CV) e il nuovo pacco batterie da 77 kWh. Questa nuova unità di batterie, costruita su una struttura a 12 moduli e un peso di soli 503 kg, è in grado portare l’autonomia totale della vettura fino a 548 km nel ciclo WLTP, un riferimento assoluto non solo per il segmento delle berline compatte, ma per l’intero comparto BEV del mercato. E grazie alla possibilità di ricarica in corrente continua fino a 135 kW di potenza, può essere ricaricata dal 5% all’80% in soli 36 minuti.

L’introduzione della versione più potente e sportiva di CUPRA Born, e-Boost, arricchisce ulteriormente le dotazioni di serie della 100% elettrica, esaltandone sia i tratti stilistici che l’emozione alla guida. Innanzitutto, i comandi pulsanti satelliti al volante, che permettono la selezione sequenziale dei profili di guida in modo diretto (pulsante a sinistra) e con il pulsante di destra invece si accede direttamente al profilo di guida CUPRA. Questo profilo permette di trarre il massimo delle performance che la vettura è in grado di esprimere: il propulsore eroga la massima potenza, la ripresa e frenata con l’ACC è più incisiva, diventa più rigida anche la risposta dello sterzo, in condizioni di basse velocità l’intervento del controllo della trazione è limitato e mentre la regolazione adattiva delle sospensioni con taratura più rigida viene gestita dal DCC (su richiesta).

Il prezzo ufficiale da listino di nuova CUPRA Born e-Boost 231 CV con pacco batteria da 58 kWh parte da 40.700 euro chiavi in mano, mentre CUPRA Born e-Boost 231 CV con la nuova unità di pacco batteria da 77 kWh e omologazione 4 posti parte da 44.850 euro chiavi in mano.