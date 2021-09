CUPRA Born: già ordinabile in Italia

L’attesa per il primo modello 100% elettrico del marchio CUPRA è finita. Con l’ufficializzazione del listino di CUPRA Born, il brand che ispira il mondo da Barcellona dà inizio alla prevendita del primo pilastro dell’elettrificazione di CUPRA e con essa all’alba di una nuova era.

Design contraddistinto da una nuova visione stilistica della sportività mai vista prima nel suo segmento di mercato; performance a emissioni 0, dove passione, emozione di guida e prestazioni adrenaliniche vengono generate da un approccio progettuale e costruttivo completamente carbon neutral; e infine, un nuovo paradigma di sostenibilità. In una dimensione dove l’attenzione ambientale riveste sempre una maggiore importanza, CUPRA Born nasce per diventare il nuovo elemento di connessione fra il guidatore e il mondo che lo circonda anche grazie all’impiego di tecnologie e materiali derivati da fonti ecosostenibili. Questo è in sintesi CUPRA Born, il primo modello full electric di CUPRA, già ordinabile in Italia.

Con una lunghezza di 4,32 metri, CUPRA Born si inserisce nel cuore del segmento C. La struttura telaistica punta ad esaltare l’handling e l’agilità nei cambi di direzione, e l’abitabilità interna di classe superiore assicurata dall’ampiezza del passo, caratterizzano la vettura.

Il design esterno di Born è l’espressione massima della sportività del DNA CUPRA. Il frontale è spiovente e affilato per affermare la personalità della vettura e aumentarne l’efficienza aerodinamica. La cornice del cofano motore è delimitata in basso dalla scultura del naming CUPRA con lettere in rilievo in tonalità Copper, mentre il logo nella parte superiore è affiancato da due possenti nervature longitudinali che convergono verso il centro della calandra. Lo spoiler anteriore, sempre con verniciatura Copper, delimita la parte inferiore del frontale con linee vigorose e decise.

Il design interno. L’abitacolo di CUPRA Born trasuda innovazione, attenzione ai dettagli e raffinatezza. Il posto di guida e abitacolo sono “driver oriented”, rendendo così l’esperienza del guidatore il più possibile autentica ed emozionante. Il volante ha una conformazione sportiva con la parte inferiore rastremata e il sistema di riscaldamento di serie; il CUPRA Virtual Cockpit frontale gestisce le informazioni di marcia con una visualizzazione chiara e pulita, mentre il Media System con schermo capacitivo da 12” di serie è il vero centro multimediale e informativo della vettura attraverso il quale ogni comando viene impartito in maniera intuitiva e rapida grazie alla posizione centrale e prossima al volante. La plancia ha una caratteristica struttura a sbalzo, con l’elemento inferiore rifinito in un elegante alluminio spazzolato arricchito con una texture di componenti grafici in tre dimensioni, mentre tutte le finiture a contrasto sono verniciate nella caratteristica tonalità Copper CUPRA.

Nella fase di prelancio, Born sarà disponibile con il propulsore da 204CV abbinato a un pacco batterie con potenza netta di 58 kWh che assicura un’autonomia massima calcolata in ciclo WLTP di 424 km. La capacità della batteria consente un utilizzo molto versatile della vettura. L’autonomia complessiva è ampiamente superiore rispetto alla media di percorrenza giornaliera per vetture della stessa categoria di Born, mentre la flessibilità delle possibilità di ricarica eliminano completamente le possibili preoccupazioni del cliente sull’autonomia residua.

Grazie alla possibilità di ricarica ultra rapida a 100 kW, bastano solo 8 minuti per ricaricare i primi 100 km di autonomia, e la batteria gode di una garanzia specifica della durata di 8 anni o 160.000 km per una capacità di ricarica fino al 70%.