Cupra Born: Marc ter Stegen alla scoperta della sua prima auto elettrica

Marc Ter Stegen sta per salire a bordo di Cupra Born per la prima volta. La prima Cupra 100% elettrica sarà anche la prima auto completamente elettrica del portiere del Barça. Un momento importante per questo convinto promotore della sostenibilità, ma prima di consegnargli le chiavi, Wayne Griffiths, CEO di Cupra, ha qualcosa da mostrargli: il luogo in cui è stata creata Cupra Born, dove sono custoditi alcuni dei segreti più importanti del futuro del marchio.

– Dove si creano le emozioni. Nel cuore di Barcellona, a CASA SEAT, Griffiths accompagna Ter Stegen attraverso le grandi porte del Design Lab, uno dei centri di design Cupra e una delle strutture più riservate del marchio. Entrando, il calciatore tedesco non può fare a meno di rimarcare: “Che cosa accade in questa stanza, questo posto così nascosto?”. “Questo è il luogo dove i nostri designer lavorano per ispirare il mondo da Barcellona, in questo fantastico spazio segreto nel centro della città” gli risponde il CEO di Cupra. E chi meglio di Francesca Sangalli, a capo di Color&Trim Concept&Strategy di Cupra, per dare maggiori informazioni sul design di Cupra Born?

– Sostenibilità dentro e fuori. Ter Stegen ha avuto modo di vedere alcuni moodboard Cupra appesi alle pareti del Design Lab, l’area riservata dove vengono creati i design del brand. “Quindi è qui che raccogli e metti insieme tutti gli elementi per prendere le decisioni?” chiede Ter Stegen. “Ecco come ci ispiriamo: foto, idee, natura… raggruppiamo i visual su questi pannelli per creare il concept” spiega Sangalli. Uno degli obiettivi chiave nel design di Born era riuscire a creare un’auto che fosse sostenibile, non solo per il fatto di essere 100 % elettrica, quindi mobilità sostenibile, ma anche per le sue finiture. “Per realizzare i sedili abbiamo utilizzato fibre provenienti da materiale riciclato raccolto nel Mediterraneo, grazie a una collaborazione con SEAQUAL®” racconta la designer. “È molto interessante. È un’ottima idea riutilizzare quel tipo di materiale perché ce n’è troppo nel mare”, afferma Ter Stegen.

– Le chiavi del piacere elettrico. È finalmente giunto il momento per Ter Stegen di salire sulla sua nuova auto. La sua Cupra auto lo aspetta accanto al Volante d’Oro, premio che il modello ha vinto di recente come miglior vettura elettrica compatta. “Marc, quando ci siamo incontrati per la prima volta mi hai chiesto quando Cupra avrebbe lanciato un’auto elettrica” gli ricorda Wayne Griffiths. “Ed eccola qui!” risponde Ter Stegen. E poi aggiunge: “Mio figlio sarà super felice che sia blu”. “Secondo me il design di Cupra è la conferma che le auto elettriche non necessariamente devono essere noiose, possono anche essere sportive”, sostiene il CEO di Cupra. Il portiere del Barça, chiavi di Cupra Born in mano, è pronto per affrontare le emozioni più forti al volante. E mentre ter Stegen si prepara a salire sulla sua nuova auto, Griffiths, indicando lo schermo da 12 pollici sospeso gli spiega: “In Cupra realizziamo auto per le persone che amano guidare, quindi l’intera esperienza di guida è progettata mettendo il conducente al centro dell’attenzione”. E conclude: “Sarai uno tra i primi a guidare Cupra Born per le strade di Barcellona”. “Così mi riconoscerai sempre!” sorride il portiere.