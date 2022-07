CUPRA Born riceve il riconoscimento 5 stelle Euro NCAP

Proseguono gli ottimi risultati di CUPRA con il riconoscimento ottenuto da Born, primo modello 100% elettrico del brand che regala un design emozionale e prestazioni instantanee, delle 5 stelle durante i test sulla sicurezza di Euro NCAP.

Un risultato molto significativo per CUPRA Born, che raggiunge CUPRA Formentor e CUPRA Leon con lo stesso riconoscimento delle cinque stelle, sottolineando ed evidenziando come il brand sia impegnato nell’offrire il giusto equilibrio di performance contemporanee e la massima sicurezza. Ma questa

volta con un modello 100% elettrico.

Alla base del raggiungimento delle 5 stelle di CUPRA Born è l’ampia gamma di sistemi di sicurezza che monta la vettura. I sistemi includono Traffic Sign Recognition, Travel Assist, Light Assist e Pre-Crash Assist, oltre a sette airbag – incluso un airbag frontale centrale di serie – Front Assist con sistema di frenata autonoma di emergenza e riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, Emergency Steering Assist, Side Assist, Lane Assist e sistema di chiamata di emergenza e-Call. Così CUPRA Born diventa uno dei veicoli più sicuri disponibili sul mercato, anche di fronte ai più severi metodi ed esigenti test utilizzati da Euro NCAP.

Oltre al riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il Front Assist include l’Emergency Steering Assist, che in caso di intervento del Front Assist e in seguito all’input di sterzo iniziale da parte del conducente per evitare un oggetto, l’Emergency Steering Assist consente una sterzata mirata e un intervento di frenata ottimali per contribuire ad evitare l’impatto.

I punteggi ottenuti da CUPRA Born in ciascuna delle aree sottoposte al test evidenziano come l’ampia gamma di sistemi di assistenza abbiano contribuito alla valutazione finale: passeggeri adulti 93%, passeggeri bambini 89%, utilizzatori vulnerabili della strada 73% e assistenti alla guida 80%.

In seguito alla rivalutazione da parte di Euro NCAP delle procedure dei test, CUPRA ha lavorato duramente per assicurarsi che le vetture ottenessero un alto punteggio, e il fatto che CUPRA Born si unisca a CUPRA Formentor e CUPRA Leon nel riconoscimento delle 5 stelle, è la dimostrazione dell’impegno del brand per offrire le vetture più sicure possibile.