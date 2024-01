CUPRA con gli Stunt Pilots per le tre date italiane della band

La collaborazione tra CUPRA e gli Stunt Pilots, il powertrio formato da Zo, Moonet e Farina nel 2020, è nata nel 2023 in occasione dei festival Primavera Sound e Plug Mi. CUPRA, marchio automobilistico che da sempre strizza l’occhio alle nuove generazioni attraverso lo sport, l’arte, il design e la musica, condivide con la band la volontà di spingersi oltre i limiti e di emozionare. L’energia esplosiva degli Stunt Pilots porterà la band ad esibirsi in tre appuntamenti dal vivo, prodotti da Triggger e organizzati da Triggger e Amongus, andati subito sold out: due date a Milano (26 gennaio e 2 febbraio) e una a Roma (1 febbraio), sui palchi di Santeria Toscana e Monk, rispettivamente.

La musica unisce e CUPRA sceglie di nuovo questo ambito sia per l’universalità del suo linguaggio, sia per il senso di libertà e condivisione che porta con sé. Un approccio e una visione che per il brand automobilistico si traducono nello spirito contemporaneo di appartenenza alla CUPRA Tribe, nella quale, sin dalla prima collaborazione risalente alla primavera 2023, anche gli Stunt Pilots hanno subito trovato uno spazio. Questa partnership è nata dalla volontà di CUPRA di ispirare il mondo, di sperimentare in ambito musicale, di esplorare nuovi territori e di scoprire i giovani talenti emergenti.

Così, nell’ambito del progetto “Road to Music” tenutosi al CUPRA Garage Milano in collaborazione con Open Stage, il powertrio del momento aveva realizzato una traccia musicale ispirata al sound di CUPRA Formentor Tribe Edition, l’ultima versione dell’iconico modello del brand. Grazie al “CUPRAbeat”, gli Stunt Pilots avevano conquistato un posto per partecipare al Primavera Sound, una delle manifestazioni musicali più rilevanti al mondo, di cui CUPRA è partner ufficiale. Con questa nuova collaborazione esclusiva, CUPRA rafforza ulteriormente i legami con la musica e con gli Stunt Pilots, collaborazione che vede ufficialmente il brand automobilistico al fianco della band nelle tre date delle live performance che si terranno a Milano e a Roma.