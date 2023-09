CUPRA DarkRebel: quando il futuro incontra la creatività digitale

Nel mondo dell’automobilismo, la parola “innovazione” ha sempre evocato immagini di motori potenti, design aerodinamici e avanzate tecnologie meccaniche. Tuttavia, nel 2023, la CUPRA DarkRebel sta ridefinendo completamente questa prospettiva, spingendosi oltre i confini del design e delle prestazioni tradizionali per offrire un’esperienza automobilistica unica e completamente digitale. La dreamcar CUPRA DarkRebel sarà finalmente svelata all’IAA di Monaco, ma la sua storia inizia molto prima, all’evento CUPRA Exponential Impulse di Berlino, dove ha fatto la sua prima apparizione come modello digitale.

Ciò che rende la CUPRA DarkRebel così straordinaria è il fatto che il suo sviluppo è stato interamente digitale, dal concepimento iniziale fino alla creazione del modello finale. Questo approccio all’avanguardia ha sfidato le convenzioni del settore automobilistico e ha segnato una svolta epocale nella progettazione di vetture. L’utilizzo delle più recenti tecnologie applicate allo sviluppo dei videogiochi ha giocato un ruolo cruciale in questo processo.

Per sviluppare la nuova architettura di DarkRebel, le fasi creative della dreamcar sono state al 100% digitali. Una volta approvati gli schizzi iniziali, il team di design della visualizzazione, guidato da Manel Garcés, è entrato in gioco. Garcés sottolinea l’importanza della collaborazione tra i designer e il team di visualizzazione: “Abbiamo lavorato a fianco dei designer mentre perfezionavano i loro schizzi. In questa occasione, abbiamo intensificato la collaborazione perché volevamo presentare il modello in digitale all’evento Exponential Impulse di Berlino, in modo da poterlo configurare collettivamente.”

Il passaggio dalla modellazione tradizionale in argilla a una versione virtuale ha rappresentato una sfida entusiasmante per i progettisti. Manel spiega: “CUPRA DarkRebel è stata una sfida per i progettisti. La modellazione virtuale ha sostituito l’utilizzo di un modello in argilla a grandezza naturale. Utilizzando strumenti di visualizzazione, siamo riusciti a elevare i nostri sogni a un livello superiore con infinite possibilità, consentendo anche alla CUPRA Tribe di dire la sua.”

Un elemento chiave in questo processo è stato l’uso delle più recenti tecnologie dei motori grafici per videogiochi, come Unreal Engine. Manel afferma: “Lavorando in team con i progettisti degli esterni, degli interni e del Color&Trim, siamo stati in grado di visualizzare diverse opzioni e di implementare le modifiche in tempo reale.” Questa sinergia tra il mondo automobilistico e l’industria dei videogiochi ha portato alla creazione di una vettura che sfida le convenzioni e abbraccia l’innovazione digitale in modo straordinario.

Ma la CUPRA DarkRebel non è stata plasmata solo dai designer professionisti. La CUPRA Tribe, una comunità globale di appassionati dell’automobile, ha giocato un ruolo cruciale nella fase successiva dello sviluppo. Grazie all’Hyper Configurator immersivo, un’applicazione appositamente creata per questo scopo e basata su Unreal Engine, più di 270.000 membri della CUPRA Tribe in tutto il mondo hanno avuto l’opportunità di progettare la loro versione virtuale della DarkRebel.

Questo incredibile numero di configurazioni online ha contribuito a plasmare il design finale dell’ultima creazione del brand. È stato un processo di co-creazione senza precedenti, che ha reso DarkRebel veramente un’auto progettata da e per la prossima generazione. Il 74% degli utenti ha utilizzato l’Hyper Configurator tramite dispositivi mobili, dimostrando che la dreamcar CUPRA DarkRebel è più di una semplice auto; è una testimonianza dell’innovazione digitale e della connessione globale tra gli appassionati di auto.