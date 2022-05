CUPRA e il metaverso: emozioni in un mondo virtuale

Se potessimo creare un nuovo universo e sfuocare il confine con il mondo fisico? E se il virtuale potesse essere vissuto con emozioni reali? Queste sono le premesse del metaverso, il trend digitale che sta dando forma alla prossima versione di Internet. Cupra ha già annunciato il lancio del proprio spazio nel metaverso, Metahype, un ambiente virtuale collaborativo dove creare e condividere esperienze. Conosciuta come la “Madrina del metaverso”, Cathy Hackl è un’esperta di strategia web 3.0 e tecnologie del futuro. Nel nuovo episodio di The Impulse, il podcast dedicato alla Cupra Tribe, Hackl ha approfondito con Cécilia Taieb su questi argomenti.

Due mondi si fondono in uno.

Il metaverso “riguarda esperienze virtuali condivise che accadono sia nel virtuale che nel mondo fisico” spiega Hackl. Le tecnologie indispensabili come smartphone, computer, realtà aumentata, realtà virtuale, 5G, 6G e la blockchain stanno già ponendo le basi per lo sviluppo di questo spazio. Ecco il perché secondo Hackl l’impegno dei brand nel metaverso avrà un ruolo cruciale nel loro successo. “Quello che avete già fatto con Metahype penso sia un ottimo punto di partenza, per coinvolgere la community in questi spazi virtuali e permetterle di esserci presente”, ha detto Hackl.

Emozioni reali.

“Oggi, se vuoi conoscere un brand, vai sul suo sito web o i suoi canali social; il prossimo passo sarà andare nel suo mondo virtuale” prevede Hackl. Questa è l’evoluzione naturale di come i clienti interagiscono con i brand. “Il metaverso cambierà il modo in cui le persone interagiscono con i brand, e se è un brand che amano, li renderà ancora più appassionati” aggiunge lei. In questo senso, la cosa importante è trasmettere l’emozione del mondo fisico a quello virtuale, perché “in fin dei conti, siamo umani, vogliamo conoscerci, ed è necessario capire che solo perché accade in uno spazio virtuale non lo rende meno reale” spiega Cathy.