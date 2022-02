CUPRA è Official Automotive Partner di Mooney VR46 Racing Team

CUPRA e Mooney VR46 Racing Team siglano un accordo di tre anni che vedrà il brand sfidante e anticonvenzionale come official automotive partner nelle gare del Campionato del mondo di MotoGP. L’accordo prevede inoltre il posizionamento del logo CUPRA sulle moto del Mooney VR46 Racing Team, così come sulla tuta da gara dei piloti e delle divise dei membri del Team.

La partecipazione di CUPRA nel mondo motorbike rappresentata un ulteriore passo avanti nella propria strategia di crescita e consolidamento del posizionamento di brand performante.

L’accordo di collaborazione siglato con Mooney VR46 Racing Team porterà quindi CUPRA a fianco nelle gare del Campionato mondiale di motociclismo, nelle massime categorie, MotoGP e Moto2, dimostrando che ambisce a importanti traguardi.

L’annuncio ufficiale arriva in seguito alla presentazione del team Mooney VR46 Racing Team al suo debutto in MotoGP (che porta il nome del nove volte campione del mondo Valentino Rossi, proprietario del team). In quest’occasione sono state ufficialmente presentate le livree delle Ducati Desmosedici della MotoGP che saranno guidate da Luca Marini e Marco Bezzecchi, e le moto Kalex con cui Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli parteciperanno al Mondiale Moto2 2022.

Questo nuovo accordo rappresenta l’evoluzione del rapporto, partito l’anno scorso sulle orme della collaborazione con la VR46 Riders Academy, una partnership costruita sulla base di importanti valori sportivi condivisi: spirito di squadra, alte prestazioni, sfida dello status quo, raggiungimento degli obiettivi e uno sguardo sempre rivolto verso il futuro. Un progetto da cui sono nate nuove sinergie che porteranno i due brand insieme per i circuiti del Campionato mondiale.

“La nuova partnership che sveliamo oggi, è la risposta alla nostra ambizione di seguire e stare a fianco a un Team che, come CUPRA, è guidato dalla passione, dalla voglia di superazione e di affrontare le sfide ai massimi livelli. Ed è esattamente il motivo per cui abbiamo deciso l’anno scorso di siglare la nostra partnership con la VR46 Riders Academy. Siamo un brand giovane e visionario, al passo con i tempi, e crediamo fortemente nei giovani talenti e nell’importanza di creare una vera tribe. L’evoluzione della nostra relazione e collaborazione con il brand VR46 ci ha portati a questo importantissimo traguardo, di cui non possiamo che essere felici e orgogliosi, poiché la competizione è anche nel nostro DNA” ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore CUPRA Italia.

Alessio Salucci, Team Director di Mooney VR46 Racing Team: “Siamo contenti di poter avere CUPRA al nostro fianco in quest’avventura, un’evoluzione naturale del nostro rapporto, iniziato l’anno scorso insieme alla VR46 Riders Academy”.

Per espandere l’universo del brand CUPRA, occorre allargare il mondo di riferimento del marchio, conquistando nuovi territori e nuove community di appassionati. In questo senso, l’evoluzione della collaborazione con un nuovo Team che nasce con grandi ambizioni hanno portato il brand di Barcellona a individuare in VR46 un partner che condivide una forte affinità con la visione strategica e i valori del brand.

La 74° edizione del Campionato mondiale di MotoGP, al via il prossimo 6 marzo in Qatar, conterà 21 gare che verranno disputate in 16 Paesi e 4 continenti.