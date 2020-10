CUPRA Formentor è l’auto ufficiale del World Padel Tour

Dopo aver dato il via alla produzione di Formentor nello stabilimento di Martorell, CUPRA ha deciso di rafforzare ulteriormente la visibilità del primo modello progettato e sviluppato esclusivamente per il marchio. CUPRA Formentor diventa così la nuova auto ufficiale del World Padel Tour (WPT) e sarà presente nei tornei del circuito professionale di padel. I cinque ambassador CUPRA per lo sport delle quattro mura hanno ricevuto inoltre una versione personalizzata della vettura che d’ora in poi guideranno.

CUPRA Formentor è stata ufficialmente designata auto ufficiale del WPT in occasione del torneo di Barcellona, alla presenza di Antonino Labate, Direttore di strategia, sviluppo business e operazioni di CUPRA, e Ramón Agenjo, presidente del WPT.

“Formentor rappresenta l’essenza di CUPRA, un marchio nato di recente e in piena crescita che si identifica molto con la storia di successo del padel. La nostra presenza in questo sport ci permette di raggiungere un pubblico con cui condividiamo passione, determinazione e sportività, oltre che uno stile di vita contemporaneo. Con CUPRA Formentor aspiriamo a superare il nostro obiettivo iniziale di raddoppiare i volumi di vendita di CUPRA e raggiungere nuovi mercati internazionali, e vogliamo che il World Padel Tour ci accompagni in questo percorso di espansione”, ha spiegato Labate.

L’annuncio rientra nell’accordo siglato tra CUPRA e World Padel Tour, che lo scorso anno ha reso il marchio automobilistico premium sponsor di tutte le competizioni ufficiali del WPT fino al 2021. CUPRA Formentor verrà esposto nello spazio adiacente al campo centrale durante tutte le partite del circuito WPT, deliziando così tutti i fan della disciplina sportiva.

La presenza di CUPRA nel mondo del padel si vedrà anche sul campo. Il marchio ha formato un team unico di ambassador con Fernando Belasteguín, Pablo Lima, Alejandro Galán, Alejandra Salazar e Ariana Sánchez. I cinque giocatori di padel, tra le prime dieci coppie al mondo, sfoggeranno il logo CUPRA nei tornei del circuito professionale.