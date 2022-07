CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey: versione speciale in serie numerata

A pochi mesi dall’introduzione in Italia della più performante delle CUPRA Formentor, la VZ5 con il cuore cinque cilindri, è il momento del lancio di una versione ancora più speciale. In edizione limitata e numerata, disponibile in soli 999 esemplari in tutto il mondo, la nuova CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey aggiunge all’iconico motore una nuova visione del design e della sportività.

Contraddistinta dal colore esclusivo Taiga Grey, la nuova versione di CUPRA Formentor VZ5 offre di serie tra gli altri fari LED Matrix, cerchi in lega da 20” VZ5, badge identificativo VZ5, Top View Camera, portellone elettrico con sistema “handsfree” ed estrattore posteriore con finiture in fibra di carbonio e 4 terminali di scarico.

Il SUV coupé ad alte prestazioni include la tecnologia Torque Splitter (ripartizione dinamica della coppia) per aumentarne l’agilità. Il sistema, alloggiato al posteriore, è a comando elettroidraulico con due frizioni indipendenti e consente un controllo indipendente della coppia su ciascuna ruota posteriore. Ciò significa che può trasferire la potenza tra le ruote posteriori sinistra e destra durante le curve, conferendo a CUPRA Formentor VZ5 una destrezza ancora maggiore quando la guida diventa più impegnativa.

Il sistema di chassis di CUPRA Formentor VZ5 ha permesso agli ingegneri di includere una nuova modalità Drift. Fuori dalle strade pubbliche (in pista) il performante SUV coupé mostra tutto il suo carattere e dimostra quanto possa essere divertente. In questa modalità, l’ESC è completamente disattivato e, utilizzando la tecnologia Torque Splitter, è possibile indirizzare tutta la potenza su una ruota posteriore, aiutando a spingere l’auto in curva come se stesse piroettando.

L’abitacolo respira la stessa sportività del design esterno. Spiccano in particolare la plancia e i sedili sportivi avvolgenti in Dinamica Black con inserti in pelle Dark brown e cuciture a contrasto e il volante racing CUPRA. Un’incisione a laser della numerazione identifica l’esemplare dell’edizione limitata. In combinazione con la telecamera anteriore dell’auto, il sistema LED Matrix può regolare automaticamente l’illuminazione. Grazie ai fari LED e la luminosità automatica è possibile guidare con gli abbaglianti sempre accesi, senza arrecare disturbo agli altri guidatori, contribuendo così ad una maggiore sicurezza su strada.

L’avanzata tecnologia d’illuminazione è disponibile su richiesta anche per CUPRA Leon, CUPRA Leon Sportstourer e CUPRA Formentor. La produzione di CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey è iniziata questa settimana nello stabilimento di Matorell ed è limitata a sole 999 unità, facenti parte della tiratura esclusiva di 7.000 esemplari di CUPRA Formentor VZ5.

Un modello che riflette appieno lo spirito sportivo e il DNA di CUPRA, combinando la raffinatezza del design, la cura per i dettagli e le prestazioni al top nella sua versione più esclusiva. CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey è ora disponibile a 70.500 € chiavi in mano.