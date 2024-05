CUPRA: il SUV Tavascan pronto al debutto sul mercato

CUPRA prosegue nella sua strategia di ampliamento della gamma con l’introduzione del CUPRA Tavascan, il primo protagonista di una nuova fase per il marchio. SUV Coupé completamente elettrico, Tavascan è una diretta evoluzione della concept car Tavascan, presentata al Salone di Francoforte nel 2019 e definita come “il sogno del brand”. Il Tavascan incarna la visione audace e distintiva di un futuro interamente elettrico che CUPRA intende offrire al mercato.

Il nuovo SUV elettrico di CUPRA rappresenta una svolta nel percorso di elettrificazione del brand, fornendo un impulso essenziale alla creazione di vetture emozionanti che rompano le regole convenzionali e si rivolgano a una nuova generazione di appassionati di auto.

CUPRA Tavascan è un SUV 100% elettrico che coniuga desiderabilità e prestazioni immediate. Il SUV coupé incarna la visione elettrificata di CUPRA, pur rimanendo fedele alla concept car del 2019.

“Il viaggio del brand verso l’elettrificazione è l’impulso inarrestabile al centro di tutto ciò che facciamo. CUPRA si sta trasformando in un brand completamente elettrificato entro il 2030. Sono tante le auto elettriche puramente convenzionali che stanno arrivando sul mercato, ma questo non è l’obiettivo di CUPRA” afferma Wayne Griffiths, CEO di CUPRA. “Nel 2019 volevamo reinventare l’elettrificazione dimostrando che Tavascan non è un veicolo che risponde al cambiamento, ma un’auto che lo crea. Allora forse era solo un sogno. Ora, con CUPRA Tavascan, il nostro sogno diventa realtà”.

Progettata e sviluppata a Barcellona, CUPRA Tavascan verrà prodotta nello stabilimento di proprietà del Gruppo Volkswagen ad Anhui, in Cina, già centro di innovazione all’avanguardia per la mobilità elettrica. Ordinabile da giugno 2024, le consegne delle prima unità di CUPRA Tavascan saranno dopo l’estate.