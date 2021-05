CUPRA Italia è official automotive partner di VR46 Riders Academy

CUPRA, il marchio che ispira il mondo da Barcellona, prosegue la propria offensiva alla conquista di nuovi territori e la ricerca di appassionati di automobili che con il marchio condividono una dimensione valoriale basata su design emozionante

e prestazioni contemporanee. Oggi, all’insegna di questi valori la tribe del marchio si allarga, e CUPRA Italia diventa official automotive partner della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi.

I due brand hanno ufficializzato un accordo di collaborazione triennale in virtù dell’affinità dei valori e dei territori comuni in cui operano, con l’obiettivo di coinvolgere e appassionare le rispettive tribe all’insegna di performance, adrenalina, passione per le sfide e spirito non convenzionale.

Nell’ambito della collaborazione, una flotta di CUPRA Formentor, primo modello disegnato e sviluppato esclusivamente per il marchio e massima espressione dello spirito indipendente e contemporaneo del brand, è stata consegnata alla sede di Tavullia di VR46 Riders Academy per accompagnare da qui in avanti il management dell’Academy e alcuni dei suoi piloti, tra cui Morbidelli (MotoGP), Manzi (Moto2), Migno e Antonelli (Moto3) nei propri spostamenti sul territorio.

Nata nel 2014 nel celebre Ranch di Valentino Rossi con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti della MotoGP, VR46 Riders Academy rappresenta d’altro canto la massima espressione dei valori di performance, tecnica e sguardo al futuro. Valori, questi, che legano le due realtà all’insegna di uno stile di vita basato sull’adrenalina e l’emozione, con la ricerca di sfide da affrontare con determinazione e uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Con queste premesse, “questo progetto nato insieme a VR46 Riders Academy è stato fortemente voluto da parte nostra, e nel contempo si è trattato per tutti noi di una decisione estremamente naturale. Ci siamo trovati a condividere filosofia, spirito di squadra, valori e principi dei due marchi, e siamo perciò entusiasti di poter dare il via a questa collaborazione, certi che sapremo trasmettere la stessa passione alle rispettive Tribe, che da oggi potranno contare su un emozionante percorso comune”, ha condiviso Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia, in occasione della consegna delle vetture. “Questa collaborazione rafforza inoltre il posizionamento indipendente e non convenzionale di CUPRA, coerente con la filosofia di vita che caratterizza gli appassionati delle due ruote, evidenziandone i valori”, ha aggiunto Vianello.

La partnership prevede inoltre un piano di comunicazione e una serie di azioni congiunte di visibilità attraverso i social media con i piloti di VR46 Riders Academy per far conoscere il nuovo modello del marchio in tutto il mondo.