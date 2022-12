CUPRA lancia la Tribe Edition di Formentor, l’iconico modello del brand. Una versione speciale limitata creata a Barcellona dalla

CUPRA Tribe, e che rappresenta tutti i valori della Tribe, infondendo stile creativo ed energico al design, accrescendo il carattere esclusivo e contemporaneo della vettura.

Change-setter per definizione, la CUPRA Tribe è costituita da persone che condividono costumi, valori, moda, spirito e anche atteggiamento, e la nuova Tribe Edition riflette appieno la loro passione e voglia di sfidare le convenzioni.

“La CUPRA Tribe è la personificazione del marchio, evidenziando la sua determinazione ad essere sfidante non convenzionale, che coglie le opportunità e crea nuovi percorsi”, ha dichiarato Antonino Labate, Global Direttore Strategy, Business Development & Operations di CUPRA. “CUPRA Formentor Tribe Edition esprime esattamente lo spirito del brand movement creato a Barcellona dalla

CUPRA Tribe”, ha spiegato Labate.

Rispetta e rafforza il carattere individuale di ogni singola auto, conferendogli uno stile ancora più contraddistinto attraverso la scelta di nuovi dettagli di design sia esterni che interni, nuovi colori, oltre i nuovi cerchi in lega.

CUPRA Formentor Tribe Edition nasce sulla base di Formentor VZ, conferisce ulteriore livello di esclusività al primo modello sviluppato per CUPRA, alla cui già ricca dotazione di serie aggiunge elementi come colore carrozzeria Grigio Scogliera e Nero Midnight, griglia anteriore e modanature in colore Black Matt, lettering CUPRA in colore nero, cerchi in lega Exclusive 19” Sport Black Matt, passaruota e cover specchietti esterni in colore Black Matt, pedaliera in dark Alluminium e sedili anteriori supersportivi Dinamica.

CUPRA Formentor Tribe Edition è disponibile per tutti i powertrain di Formentor VZ, quindi con una gamma propulsori che spazia dal 2.0 TSI 245 CV DSG (con un prezzo a partire da 49.850 euro), il 2.0 TSI 310 CV 4D DSG (da 54.500 euro) e l’ibrido plug-in 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG (da 53.100 euro). La produzione di CUPRA Formentor Tribe Edition è già iniziata.