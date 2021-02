Cupra Leon TSI 300 CV DGS: tutta la potenza del marchio

Cupra Leon è pronta a far sorridere gli amanti delle prestazioni con l’introduzione a listino del propulsore top di gamma 2.0 TSI 300 CV con cambio automatico DSG.

In uno scenario dedicato a clienti che ricercano vetture sempre più sportive, con una forte caratterizzazione estetica ed elevate prestazioni, Cupra Leon TSI compete forte di tutta l’esperienza del marchio nel mondo racing e ad alte prestazioni. E lo fa con tutta la forza e il posizionamento del nuovo marchio Cupra, con l’obiettivo di diventare protagonista in questa nicchia di mercato caratterizzata dal più puro piacere di guida.

Il propulsore turbocompresso a iniezione diretta 2.0 TSI 300 CV è l’espressione più avanzata delle performance di Cupra. All’integrazione della funzione di bloccaggio del differenziale anteriore a regolazione elettronica, che garantisce un maggiore controllo e dinamismo su strada, è abbinata una coppia massima di 400 Nm, in grado di spingere la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. A completare il quadro si trova il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti con tecnologia shift-by-wire, per una cambiata fluida e reattiva e un piacere di guida senza compromessi.

CUPRA Leon 2.0 TSI 300 CV DSG è dotata inoltre di Dynamic Chassis Control (DCC) che, analizzando variazioni, frenate e curve, adatta elettronicamente il comportamento delle sospensioni sportive alle condizioni del manto stradale.

La dotazione di serie di Cupra Leon 2.0 TSI 300 CV DSG si arricchisce rispetto alla dotazione e-HYBRID già a listino con impianto di scarico con quattro terminali visibili, differenziale autobloccante elettronico e ruota di scorta da 18”, che si aggiungono a Virtual Cockpit, Sistema di navigazione 10” Plus, Cerchi in lega Exclusive forgiati da 19˝, fari Full LED con indicatori di direzione dinamici, illuminazione coast-to-coast e Welcome light con proiezione “CUPRA” sotto gli specchietti retrovisori esterni, sistema di accesso e avviamento senza chiave Kessy Advanced, volante multifunzione in pelle con #design #cupra e leve del cambio, Drive Profile con modalità Cupra.

Garantisce massima connettività grazie al Full Link (wireless per Apple Car Play) e a Cupra CONNECT, che include Safety & Service, accesso da remote, online infotainment e Infotainment Apps. Infine, i sistemi di assistenza alla guida della hatchback super sportiva includono Cruise Control, sensori di parcheggio posteriori, Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Lane Assist, Sistema di rilevamento stanchezza conducente e Convenience Pack con funzione automatica coming & leaving home, specchietto interno antiabbagliamento e sensore luci e pioggia.

Per arricchire ulteriormente la vettura, il cliente ha a disposizione dotazioni specifiche per la versione TSI 300 CV, ossia il potente impianto frenante Brembo (dischi freno anteriori con pinze color rame, quattro pistoni e dischi perforati e ventilati da 375 mm di diametro), BeatsAudio Sound System e Storage pack, disponibili a un prezzo totale di €2.770,00.

Per una sicurezza e un comfort di guida totali, il cliente ha a disposizione infine il Safe & Driving Pack L (690,00€), che include ACC Predittivo, High beam assist (dispositivo di assistenza abbaglianti), Traffic Sign Recognition, SideAssist (con Blind spot detection), Exit Assist (avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all’uscita del parcheggio) ed Exit Warning (avvisatore acustico e luminoso all’uscita dalla vettura, in caso di pericolo).

La nuova Cupra Leon TSI 200 CV DSG è disponibile da 42.000€ chiavi in mano. Con un livello di emissioni in ciclo combinato WLTP che si attesta tra 168 e 179 g/km, la vettura è al di sotto della soglia che prevede il pagamento dell’ecotassa, come previsto nella Legge di Bilancio 2021.