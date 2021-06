Cupra pronta al debutto nel campionato PURE ETCR

Cupra gioca un ruolo fondamentale nella trasformazione del motorsport verso una nuova era all’insegna di innovazione, maggiore sostenibilità e la consueta passione. A settembre dell’anno scorso, Cupra ha annunciato come primo marchio automobilistico, la propria partecipazione all’Extreme E, campionato che vede SUV 100% elettrici sfidarsi in ambienti estremi colpiti da problemi legati al cambiamento climatico. Ora, con la sua partecipazione al PURE ETCR, Cupra inaugura una nuova era anche per le gare turismo.

Insieme a Zengő Motorsport Team, Cupra gareggerà in questo nuovo campionato con la prima turismo da gara 100% elettrica al mondo, Cupra e-Racer, e piloti del calibro di Mikel Azcona, Jordi Gené, Mattias Ekström e Dániel Nagy.

PURE ETCR è un nuovo campionato promosso da Eurosport Events, proprio come il World Touring Car Cup (WTCR), dove Cupra è presente anche con team clienti e Cupra Leon Competición. Questo nuovo campionato adotta il concetto ETCR di nuova concezione, un equivalente del TCR per veicoli completamente elettrici, ridefinendo le entusiasmanti corse della categoria turismo.

Il marchio scenderà in pista con Cupra e-Racer, la prima turismo da gara 100% elettrica al mondo, presentata per la prima volta come concept al Salone di Ginevra nel marzo 2018, anticipando il futuro delle serie da corsa. La versione definitiva di della e-Racer è stata presentata a febbraio 2020, in occasione del secondo anniversario della nascita del marchio.

CUPRA e-Racer offre prestazioni da sogno che faranno entusiasmare gli appassionati spettatori del PURE ETCR. Quattro motori elettrici sull’asse posteriore, una batteria raffreddata a liquido da 65 kWh in grado di erogare una potenza massima combinata di 500 kW (680 CV) e una coppia massima di 960 Nm permettono inoltre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e una velocità massima di 270 km/h.

Dalla sua prima corsa su un circuito, nel 2018, Cupra e-Racer ha percorso più di 5.000 chilometri nel corso di un processo di sviluppo a cui hanno contribuito con le proprie conoscenze piloti del livello di Jordi Gené, Mattias Ekström e Mikel Azcona. La touring car elettrica è stata testata sui circuiti di Montmeló, Calafat, Castellolí e Maiorca (Spagna), e Rijeka (Croazia), mentre i test della fase finale dello sviluppo, dopo aver definito la nuova batteria per il PURE ETCR e associato i sistemi elettronici quali l’unità di controllo della vettura e i sistemi di sicurezza, si sono tenuti a Motorland Aragón (Spagna) e Vallelunga (Italia) nella prima metà dell’anno.

CUPRA schiererà in pista due e-Racer , con Mikel Azcona, Mattias Ekström, Jordi Gené e Dániel Nagy alla guida. I quattro piloti formeranno un team che combina giovinezza ed esperienza, aiutando il Marchio a lavorare per un obiettivo unico: lottare per il primo titolo nella storia di un campionato di auto elettriche da turismo. Il PURE ETCR sarà per tutti una sfida senza precedenti, sia per quanto riguarda la tecnologia completamente nuova, sia perché lo stesso format della competizione è innovativo e rivoluzionario.

I partecipanti del PURE ETCR saranno divisi in gruppi che si affronteranno in emozionanti gare brevi di 8-10 chilometri in cui i piloti avranno a disposizione strumenti come il “Power-up”, una spinta in più di potenza che permetterà di sorpassare un avversario oppure di cercare di difendere la propria posizione. A seconda dei risultati delle “Battle”, verranno assegnati i round finali, in cui si deciderà il vincitore e il resto dei risultati, con gare di 12-15 chilometri di distanza. Il vincitore dell’evento sarà conosciuto come “King or Queen of the Weekend”, aggiudicandosi il massimo del punteggio (30 punti).