CUPRA svela le nuove CUPRA Formentor e CUPRA Leon

CUPRA, il brand contemporaneo e non convenzionale ha svelato le nuove CUPRA Formentor e Leon, ridisegnate e migliorate per continuare la storia di successo.

La nuova CUPRA Formentor arriva per consolidare il successo della prima versione del SUV coupé. Diventato il modello bestseller del brand, sta per diventarne anche l’icona. Grazie alle oltre 120.000 unità consegnate in tutto il mondo (+23% rispetto al 2022), CUPRA Formentor, lo scorso anno, ha conquistato la cima delle classifiche.

Il nuovo design esterno include il logo CUPRA integrato sul cofano, l’audace frontale shark nose che enfatizza il look dinamico, i fari matrix a LED con firma luminosa triangolare e la grande griglia. Lo stesso design delle luci triangolari viene ripreso nel posteriore che sfoggia al centro il logo CUPRA integrato e illuminato. I nuovi colori opachi Century Bronze ed Enceladus Grey donano ancora più carattere ai due modelli. La stessa emozione pura del design esterno si riflette nell’abitacolo, contraddistinto dal connubio di sportività e sostenibilità con tecnologie digitali e scelta di materiali.

Gli interni regalano una sensazione di qualità superiore, grazie a elementi di nuova concezione come la console centrale. L’abitacolo è inoltre arricchito con nuovi materiali, adottando un approccio più sostenibile, tra cui i sedili avvolgenti avvolti in microfibra riciclata al 73% o pelle rispettosa dell’ambiente.

La digitalizzazione è al centro dell’attenzione del conducente. Una nuova e migliorata HMI è implementata nel cockpit digitale dietro il volante e nel più grande sistema di infotainment che ora è da 12,9” ed è dotato di cursore retroilluminato.

Entrambe le vetture montano il nuovo sistema audio hi-fi a 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con gli esperti audio di Sennheiser Mobility. Il sistema offre il suono puro e inconfondibile di Sennheiser, apprezzato dai creativi musicali e dagli artisti di tutto il mondo.

La gamma di propulsori comprende quattro diverse tecnologie: TSI (benzina), mild hybrid (eTSI), TDI (diesel) ed eHybrid (ibrido plug-in). La nuova generazione di motori ibridi plug­in (e-HYBRID) erogano fino a 272 CV (200 kW), con oltre 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica e ora compatibili con la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW. Il nuovo motore a benzina (TSI) da 333 CV (245 kW) con tecnologia torque splitter sarà disponibile in esclusiva per la nuova CUPRA Formentor e la nuova CUPRA Leon.