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CUPRA Tavascan: arriva una nuova versione da 140 kW con interni e tecnologia evoluti

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CUPRA compie un nuovo passo nella sua strategia di elettrificazione introducendo una versione inedita del suo SUV coupé completamente elettrico, la Tavascan. Il marchio, da sempre sinonimo di design emozionale e prestazioni, amplia così la gamma con un modello che punta a rendere ancora più accessibile il suo universo elettrico senza rinunciare al carattere sportivo che lo contraddistingue.

La nuova variante da 140 kW/58 kWh rappresenta un nuovo punto d’accesso alla gamma Tavascan. Questa configurazione consente di abbattere la soglia d’ingresso mantenendo intatte le prestazioni e la forte identità elettrificata di CUPRA. Il risultato è un equilibrio tra efficienza, dinamismo e piacere di guida.

L’esperienza a bordo è stata ulteriormente affinata. Il Digital Cockpit ora cresce fino a 10,25 pollici, offrendo una visualizzazione più ampia e chiara delle informazioni di guida. Non solo: l’infotainment adotta un nuovo sistema basato su sistema operativo Android™, che promette un’interazione più fluida, intuitiva e connessa. Si tratta di un’evoluzione importante nella digitalizzazione dell’abitacolo, in linea con la filosofia del marchio di offrire un’esperienza tecnologica sempre più immersiva.

Anche dal punto di vista della guida, la nuova Tavascan si arricchisce di soluzioni mirate al controllo e alle prestazioni. Il nuovo volante con pulsanti fisici migliora la praticità e la sensazione tattile, mentre il sistema Launch Control evidenzia l’anima sportiva del SUV coupé, permettendo partenze più decise e reattive.

Il linguaggio stilistico tipico di CUPRA, fatto di tensioni dinamiche e superfici scolpite, trova continuità anche in questa nuova versione. Per chi desidera ulteriore esclusività, la gamma cromatica accoglie il nuovo colore esterno Dark Void, una tonalità che accentua il carattere distintivo del modello e ne sottolinea le linee muscolose e aerodinamiche.

 

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