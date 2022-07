CUPRA: un passo decisivo verso la globalizzazione con il lancio in Australia

Nuovo slancio per gli ambiziosi piani di espansione di CUPRA: il brand dà inizio all’attività in Australia.

“Il nostro impulso di portare CUPRA nel mondo non si ferma più. E portando il nostro brand in Australia, stiamo compiendo il primo grande passo nella nostra strategia di globalizzazione”, afferma Wayne Griffiths, CEO di CUPRA. “L’Australia è un mercato strategico per la nostra espansione nel Pacifico Asiatico e oltre. La nostra strategia è partire con lo sviluppo del brand e lanciare la prima offensiva prodotto, con Ateca, Leon e Formentor. Born arriverà nel 2023, seguita dai nostri nuovi eroi, Terramar, Tavascan e UrbanRebel dal 2025. Vogliamo essere il brand rilevante, cool e desiderato che abbina l’elettrico alla prestazione sportiva. La nostra ambizione è raggiungere più del 5% della quota di mercato nel segmento elettrico nel lungo termine”.

L’obiettivo del brand in Australia è di quadruplicare le vendite annuali da 1.600 veicoli nel 2022 a 7.000 veicoli nel 2025. La traiettoria delle performance di vendite del brand che sin dal suo lancio nel 2018 ha visto il fatturato crescere da 430€ milioni a quasi 2,2€ miliardi nel 2021, hanno permesso l’espansione di CUPRA, portandolo da Barcellona in Australia.

CUPRA sbarca in Australia con un’importante offensiva di prodotto vedrà lanciati contemporaneamente tre modelli: CUPRA Ateca, CUPRA Leon e CUPRA Formentor. L’ampia gamma di motorizzazioni disponibili, incluse le versioni plug-in hybrid (eHYBRID), permetterà al brand di offrire il mix di emozioni che rappresenta il carattere CUPRA. Entro la fine dell’anno poi, il brand lancerà nel mercato australiano il primo modello 100% elettrico, CUPRA Born, le cui prime consegne sono previste nel primo trimestre del 2023. Dal 2025 invece, inizierà la seconda offensiva prodotto di CUPRA con il lancio di Terramar, Tavascan e UrbanRebel.

L’Australia sarà inoltre il primo mercato a sviluppare il modello d’agenzia, essendo il primo Paese a offrire al cliente un’esperienza completamente digitale attraverso una piattaforma end to end.

CUPRA City Garage a Sydney: il settimo al mondo

Quello inaugurato a Sidney è il settimo CUPRA City Garage al mondo, dopo Città del Messico, Amburgo, Monaco, Milano, Lisbona, e Rotterdam. Uno spazio immersivo dove i fan del brand CUPRA potranno co-creare il loro mondo e vivere esperienze uniche legate al marchio. Situato in uno dei distretti più iconici della città, il suo design prende ispirazione dai paesaggi naturali sia del Mediterraneo che dell’Australia. Tra le sue caratteristiche è presente un artwall creato da Chris Princic, i cui lavori arredano anche altri CUPRA City Garage.

Tra i presenti all’inaugurazione del CUPRA City Garage c’erano Andrew Redmayne, eroe australiano e portiere della nazionale, e Jada Whyman, futura star del Commonwealth Bank Matildas, poiché CUPRA è impegnato con il calcio in Australia e ha recentemente annunciato le collaborazioni con il Socceroos e il Commonwealth Bank Matildas.

CUPRA sarà presente in tutte le principali città australiane, con 9 punti vendita che saranno aperti da agosto, con l’obiettivo di raggiungere 15 punti vendita nel 2023.