CUPRA: una forza trainante nel mondo del padel

Nel 2019, CUPRA ha fatto il suo ingresso nel mondo del padel, spinta dalla passione nel sostenere iniziative e collaborazioni allineate con l’ambizione di sfidare le convenzioni. Da allora, ha consolidato il suo coinvolgimento in questo sport in rapida ascesa sul continente, emergendo come una potente forza propulsiva nella trasformazione del panorama del padel.

La collaborazione in corso con il padel si evidenzia in tre modi: ampliando la CUPRA Padel Tribe, un gruppo di giovani eroi di talento per una nuova era che condividono l’ambizione del marchio di andare e vincere, estendendo gli accordi di sponsorizzazione del brand con la Federazione Internazionale di Padel e promuovendo una nuova partnership con Premier Padel, il principale circuito professionistico ufficiale di padel che terrà il suo torneo europeo inaugurale a Bruxelles dal 22 al 28 aprile, con la presenza di CUPRA.

L’ambizione del marchio è chiara: favorire l’evoluzione internazionale del padel per farlo diventare una disciplina olimpica. CUPRA sta contribuendo attivamente a plasmare il futuro di questo sport, collaborando con la Federazione Internazionale di Padel e sponsorizzando il Premiere Padel, attualmente il principale circuito ufficiale di padel professionistico. Inoltre, il marchio mantiene la sua Padel Tribe, che presenta alcune delle giovani stelle del padel più brillanti al mondo e aggiunge anche Bea Gonzàlez e Momo Gonzàlez come nuovi ambasciatori del marchio.

Dal suo ingresso nel mondo del padel, CUPRA è sponsor premium di tutte le competizioni ufficiali del World Padel Tour (WPT). L’impegno dell’azienda nei confronti di questo sport è nato sui campi da gioco, in quanto CUPRA ha collaborato con i club, sponsorizzato tornei locali e amatoriali e sostenuto nuovi talenti sin dall’inizio. Promuovere la crescita di questo sport a livello di base è una priorità per la strategia di CUPRA, che attribuisce molta importanza alla costruzione di una solida base di giocatori a livello internazionale.

Ecco perché, negli ultimi 5 anni, oltre 20 delegazioni CUPRA in Europa e nel resto del mondo hanno organizzato tornei, collaborato con le federazioni e creato squadre ufficiali di padel. Quest’anno il marchio sponsorizza oltre 20 tornei internazionali e 130 tornei locali in 14 paesi, collaborando con 11 federazioni nazionali e 140 club e facendo crescere la CUPRA Padel Tribe.