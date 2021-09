CUPRA UrbanRebel Concept: una “racing” elettrica per la città

CUPRA continua a spingersi oltre i limiti con la sua interpretazione più radicale di una urban car elettrica. La racing coniuga elettrificazione pura, sostenibilità e performance con l’emozionante estetica del mondo virtuale. CUPRA UrbanRebel Concept rende l’idea del futuro linguaggio stilistico che sfoggerà la urban car elettrica, che sarà lanciata nel 2025.

La competizione è un elemento chiave del DNA di CUPRA, motivo che ha portato l’azienda a voler presentare in primis la propria visione della urban car 100% elettrica in versione racing che sfoggia un’immagine audace, emozionante e grintosa: CUPRA UrbanRebel Concept.

“CUPRA UrbanRebel Concept è un’interpretazione radicale della urban car elettrica dell’azienda, che sarà lanciata nel 2025. Questa concept racing dà un’idea del linguaggio di design della futura urban e ne ispirerà la creazione” ha detto il Presidente di CUPRA, Wayne Griffiths. “L’auto urbana elettrica è un progetto strategico non solo per l’azienda ma anche per il Gruppo Volkswagen, poiché puntiamo a produrre oltre 500.000 auto elettriche urbane annualmente a Martorell per i vari marchi del Gruppo. La urban car elettrica democratizzerà e renderà la mobilità elettrica accessibile al grande pubblico”.

CUPRA UrbanRebel Concept si basa sulle fondamenta del design della urban car 100% elettrica, che sarà lanciata nel 2025. La versione stradale combinerà un design sorprendente e una dinamica singolare, basandosi sulla piattaforma corta MEB del Gruppo Volkswagen. Rappresenta anche un’evoluzione del brand verso un linguaggio stilistico più progressivo, pur mantenendo i valori che contraddistinguono e caratterizzano ciascuno dei modelli CUPRA: la sportività e il carattere la rendono un marchio contemporaneo, non convenzionale che sfida lo status quo.

Questa versione racing influenzerà la versione stradale dell’auto elettrica urbana, dove gli elementi fondamentali sono stati rafforzati per esaltare ulteriormente il carattere ribelle dell’auto. CUPRA UrbanRebel è radicata nella filosofia progettuale di CUPRA: un design emozionale e genuino che si distingue grazie a linee decise e atletiche, un’espressione audace, con un approccio gender-neutral e amplificato dall’era elettrica. Ciò è dimostrato nell’identità del design di CUPRA UrbanRebel Concept.

Con una lunghezza totale di 4.080 mm, una larghezza di 1.795 mm e un’altezza di 1.444 mm, l’auto anticipa le proporzioni della futura urban car elettrica in veste racing.

CUPRA UrbanRebel Concept eroga una potenza continua di 250 kW e 320 kW di potenza di picco. Vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,2 secondi. CUPRA UrbanRebel Concept verrà svelata durante l’evento di pre-apertura del nuovo CUPRA City Garage di Monaco di Baviera, in occasione del Salone Internazionale IAA.