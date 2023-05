Cyberster: debutto londinese per la nuova roadster di MG

Cyberster, la nuova roadster 100% elettrica di Mg, ha fatto il suo debutto a Londra nello showroom di Marylebone, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati di automobili. Questo veicolo innovativo e dalle prestazioni eccezionali rappresenta un nuovo traguardo per Mg, che ha tratto ispirazione dalla sua tradizione automobilistica per creare una vettura all’avanguardia.

La Cyberster si distingue per il suo design unico, che combina elementi classici di Mg con caratteristiche futuristiche. Il cofano allungato e il muso basso conferiscono alla vettura un aspetto dinamico e sportivo, mentre le superfici sinuose aggiungono un tocco di eleganza. La vettura è dotata di porte ad apertura verticale, che aggiungono un elemento di sorpresa e stile al suo design complessivo. Inoltre, il design posteriore Kammback, caratterizzato da linee pulite e aerodinamiche, contribuisce a ottimizzare l’efficienza aerodinamica della vettura.

L’arrivo della Cyberster nel Regno Unito e in Europa è previsto per l’estate del 2024, suscitando grande attesa tra gli appassionati di Mg e gli amanti delle vetture sportive elettriche. Sarà interessante vedere come la vettura si inserirà nel mercato automobilistico e come risponderanno i consumatori all’offerta di Mg.