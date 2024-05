CYBEX AVI SPIN: città, natura, corsa

CYBEX è entusiasta di presentare AVI SPIN, il nuovo passeggino a tre ruote. Che si tratti di affrontare la vita frenetica della città, godersi una passeggiata nella natura o divertirsi correndo, Avi Spin è il compagno ideale per ogni tipo di avventura.

Dotato di ruote ad aria e una ruota anteriore girevole, questo passeggino è adatto a ogni tipo di terreno e avventura. La ruota anteriore girevole offre una manovrabilità eccezionale e può essere bloccata in posizione per maggiore stabilità su terreni accidentati o durante la corsa. Dalla città alla natura, fino alle sessioni di jogging: AVI SPIN è pronto per ogni situazione.

AVI SPIN può essere comodamente utilizzato fin dalla nascita grazie alla sua funzione ergonomica a reclinazione completa con poggiapiedi integrato. Per maggiore comfort per il neonato è disponibile la navicella COT S. È inoltre predisposto come sistema di viaggio, essendo compatibile con qualsiasi seggiolino auto per neonati premiato CYBEX. AVI SPIN si assicura che i genitori possano esplorare ogni possibilità fin dall’inizio con il loro piccolo.

Grazie al sistema di imbracatura one-pull, far salire e scendere il bambino richiede pochi secondi e può essere fatto con una sola mano. La chiusura compatta con una sola mano rende lo stoccaggio e il trasporto un gioco da ragazzi. Le ruote di AVI SPIN, compresa quella anteriore, possono essere facilmente rimosse, rendendolo ancora più compatto.

AVI SPIN è in vendita al prezzo di 649,95€ e sarà disponibile nei negozi a partire dal 29 maggio 2024 in cinque colori moderni: Moon Black, Seashell Beige, Almond Beige, Stormy Blue e Fog Grey.