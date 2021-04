CYBEX e Tania Cagnotto insieme per la nuova “Sport Collection”

CYBEX sceglie Tania Cagnotto – mamma, campionessa del mondo e plurimedagliata olimpica nei tuffi – in veste di speciale ambassador per il lancio della nuova spettacolare categoria di prodotti per lo sport: una linea di passeggini “4-in-1”, multifunzionali e unici nel loro genere, progettati su misura per la corsa, il ciclismo, lo sci di fondo e altro ancora.

Fin dalla nascita della prima figlia Maya e continuando ora con la neonata Lisa, CYBEX e Tania hanno instaurato un rapporto di reciproca stima e fiducia sulla base di valori condivisi: la ricerca della massima sicurezza e comodità per i propri figli. Il lancio della innovativa Sport Collection introduce CYBEX nello stimolante mondo dello sport e al suo fianco non poteva che esserci la mamma sportiva per eccellenza, una professionista riconosciuta a livello internazionale che ha fatto dello sport la sua ragione di vita.

Con la nascita delle sue piccole, Tania ha scelto di mettere al primo posto la famiglia senza però dimenticare l’importanza di saper conciliare i propri affetti più importanti con il suo stile di vita e la sua passione. In questo CYBEX, si propone come un aiuto e un supporto a Tania e come a lei a tutte le mamme che amano lo sport, che si dedicano a un’attività con costanza e che desiderano condividere l’esperienza sportiva con i propri piccoli.

Per supportare questo bisogno è nata così la linea CYBEX SPORT dal design rivoluzionario e pluripremiato con Red Dot Award, che comprende Zeno con la sua tecnologia “mani libere”, insieme all’ultraleggero Avi.

La nuova linea sportiva introduce una nuova categoria di prodotti in grado di attirare l’attenzione dei genitori di tendenza, dagli atleti professionisti agli appassionati di fitness e salute, ed è pensata per consentire proprio ai genitori di trascorrere del tempo più attivo con la famiglia e gli amici.

“Tania è per noi il perfetto esempio della mamma che sa dedicare tempo di qualità ai propri figli, senza rinunciare alle Sue necessità di donna e sportiva e quindi concedendosi lo spazio necessario per dedicarsi alla forma fisica e all’allenamento” dichiara Sandro Pietrogrande, Country Manager CYBEX Italia. “Per Tania non sono necessarie presentazioni: è un’atleta eccezionale che ha ottenuto risultati di assoluto prestigio a livello mondiale e una mamma dolce e attenta. Qualità importanti che ci hanno fatto apprezzare Tania fin dagli inizi della nostra collaborazione e che fanno di lei la nostra ambassador d’eccellenza per entrare a pieno titolo nel mondo dello sport”.

“Con CYBEX e tutti suoi prodotti ho un rapporto stupendo dal 2018, quando è arrivata Maya” racconta Tania Cagnotto. “E’ per me un piacere far parte di questo nuovo progetto sportivo: il passeggino della Sport Collection di CYBEX è proprio quello che mi serve per tornare in forma dopo la gravidanza, senza dover rinunciare a lasciare la bimba a casa. E’ un grande aiuto per conciliare la mia vita di mamma con la mia passione: lo sport!”.

CYBEX ZENO:

Un passeggino multisportivo “4-In-1” per la corsa, il ciclismo e lo sci di fondo. Provate una corsa mattutina con gli amici lungo la spiaggia con la nuovissima e rivoluzionaria modalità “mani libere”, o optate per una spinta più convenzionale e fluida. Pedalate per ore lungo una costa assolata in estate o godetevi la bellezza di una pista da sci di fondo nella fresca neve invernale. A partire da € 749,95.

CYBEX AVI:

Il passeggino da corsa per eccellenza per gli atleti con altissime aspettative in termini di peso e di performance. Questo passeggino slanciato e pieghevole è stato appositamente progettato per prestazioni di corsa eccellenti su terreni urbani o costieri. A partire da € 499,95

La collezione CYBEX Sport sarà disponibile online del Marchio e presso rivenditori selezionati.