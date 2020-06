CYBEX è triplo vincitore dei test sui seggiolini auto

Grande successo per CYBEX con ben tre vincitori ai test Stiftung Warentest e nel test europeo per seggiolini auto ADAC di maggio 2020. Un risultato, questo, che dimostra come il marchio stabilisce e soddisfa standard di sicurezza per bambini sempre più elevati.

La linea Platinum Z di CYBEX è ora una famiglia vincente grazie al punteggio “Buono” ed al voto finale di “1.9” per il CYBEX Solution Z i-Fix. Tutti i seggiolini auto per bambini della Linea Z – dall’ovetto Cloud Z i-Size al Sirona Z i-Size fino al CYBEX Solution Z i-Fix – sono stati premiati con i migliori punteggi sia dallo Stiftung Warentest che dall’ADAC.

Riconoscimenti anche per la linea B di CYBEX: con i voti finali di “2.1” e “2.4”, il Solution B-Fix e il Pallas B-Fix di CYBEX sono stati nominati vincitori dei test dallo Stiftung Warentest.

“Siamo molti orgogliosi dei nostri tre vincitori dei test, che confermano i nostri standard elevati in termini di sviluppo del prodotto. Questi tre premi sono la nostra motivazione per migliorare continuamente noi stessi e per stabilire nuovi standard nella sicurezza dei bambini. Un record di circa 400 premi mostra i nostri continui sforzi per sviluppare i migliori prodotti possibili” ha affermato Johannes Schlamminger, CEO di CYBEX.