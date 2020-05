CYBEX EEZY S TWIST₂: perfezione a 360°

CYBEX punta i riflettori su EEZY S TWIST₂, il maestro della metamorfosi. Con questo passeggino, affrontare spazi stretti, affollate stazioni della metropolitana e strade trafficate è come fare una passeggiata nel parco.

Grazie alla seduta, che può essere ruotata con una sola mano, i bambini possono essere collocati in posizione riparata e rivolta ai genitori, in modo da sentirsi al sicuro e protetti sotto lo sguardo attento della madre o del padre.

Viceversa, se dovessero sentirsi più curiosi del mondo che li circonda, il sedile può essere facilmente girato in posizione frontale in modo da poter far godere ai bambini tutti i panorami e i suoni della vita all’aperto.

Con il suo Sistema da viaggio 4-in-1, i genitori possono facilmente trasformare EEZY S TWIST₂ in qualsiasi passeggino di cui hanno bisogno. Con un seggiolino auto CYBEX, il Cot S o il Cocoon S fissati al telaio, il passeggino è pronto per tutte le situazioni.

Inoltre, EEZY S TWIST₂ può essere chiuso con una sola mano e la chiusura compatta e autoportante facilita la trasportabilità in viaggio. La chiusura compatta a una mano rende il passeggino perfetto per le famiglie che viaggiano in auto, treno o aereo.

Lo schienale e il poggiagambe integrato di CYBEX EEZY S TWIST₂ possono essere regolati per consentire una posizione distesa completamente piatta. La cappottina XXL con protezione UPF50+, inoltre, è realizzata in tessuto mesh per garantire la corretta circolazione dell’aria nelle giornate più calde.

Per chi ha voglia di passeggiate più fluide, invece, il CYBEX EEZY S TWIST⁺₂ offre lo stesso design, sicurezza e funzionalità di CYBEX EEZY S TWIST₂, pur presentando ruote più grandi e sospensioni a quattro ruote per garantire il massimo comfort su una varietà di superfici. Le ruote girevoli con bloccaggio anteriore consentono anche una guida più fluida.

Questa versione del passeggino è disponibile in sei diversi colori. CYBEX EEZY S TWIST₂ e EEZY S TWIST⁺₂ sono disponibili nei negozi da giugno 2020